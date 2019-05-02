Suriyeli çocuklara yüzümüzü dönelim

ABD’li ünlü aktör Ben Stiller, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, “Yüzümüzü başka yöne çevirerek, Suriyeli ailelerin daha fazla yoksulluğa saplanmalarına ve çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan aktör Stiller, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen Suriye konulu oturuma katıldı. “Hepsi, gerçek hikayeleri olan gerçek insanlar olmasına rağmen ne yazık ki dünyanın birçok yerinde mülteciler siyasileştiriliyor.” diyen Stiller, mültecilerin yaşadığı zorlukları Kongre üyeleri ile paylaştı. ABD’nin bugüne kadar Suriyeli mültecilere verilen mali kaynaklar bakımından en cömert ülkelerden biri olduğunu ve bu cömertliği devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan Stiller, “Yüzümüzü başka yöne çevirerek, Suriyeli ailelerin daha fazla yoksulluğa saplanmalarına ve çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz.” uyarısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.