Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç alarm durumuna geçti

İsveç’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olması nedeniyle yeni tedbirler alındı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, düzenlediği basın toplantısında, son aylarda Kovid-19 nedeniyle artan vakalara ve ölümlere dikkati çekerek, toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Mağazalarda yılbaşı indirimlerinin olmayacağını belirten Löfven, "Pandemi tedbirleri çerçevesinde yılbaşı indirimleri olmayacak. Restoranlarda bir masada sadece 4 kişi oturabilecek, saat 20.00'den sonra içki satışı yapmayacak." dedi. Löfven, önlemlerin 24 Aralık ile 24 Ocak arasında uygulanacağını kaydetti. "Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirilmişti. Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanılmıştı. Kral hükümeti eleştirdi İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, dün yaptığı Noel konuşmasında, mevcut hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini eleştirerek başarısız olduklarına inandığını ve çok sayıda insanın öldüğünü belirtmişti. Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 993'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 367 bin 120'e yükseldi. AA

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