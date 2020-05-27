Suudi Arabistan da kamuda aşamalı normalleşmeye geçiyor

Suudi Arabistan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ardından, kamuda pazar gününden itibaren aşamalı normalleşmeye geçileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed er-Racihi, El-İhbariye Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta başlayacak normalleşmenin 14 Haziran'da tamamlanacağını söyledi. Öncelikli olarak memurların yüzde 50'sinin çalışmaya başlayacağını belirten Racihi, 7 Haziran'da bu oranın yüzde 75'e çıkacağını, 14 Haziran'da da tüm memurların ofislerinden çalışmaya başlamış olacaklarını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi dün, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 3 aşamadan oluşan normalleşme planını açıklamıştı. Bu plan dahilinde aşamalı olarak sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi, Mekke'dekiler hariç ülkedeki tüm camilerde cuma ve cemaat namazlarının kılınmasına izin verilmesi ve iç hat uçuşları ile bölgeler arasında farklı ulaşım vasıtalarıyla seyahatin yeniden başlamasına karar verilmişti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 411 can kaybı, 76 bin 726 vaka bulunuyor. AA

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