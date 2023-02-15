"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yardım uçağı daha gönderildi: 'Desteğimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürecek'

15 Şubat 2023, Çarşamba 14:51
Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye desteklerini sürdürdüğü ifade edildi.

Bu çerçevede gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra çadır, battaniye ve uyku tutumlardan oluşan 90 ton yardım taşıyan bir uçağın, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiği aktarılan haberde, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleriyle başlatılan hava yardım koridoru kapsamında, ülkeden Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan kamu kurumu, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, daha önce devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere 3 bin konteyner ev yapacaklarını belirtmişti.

Alharbi: Suudi Arabistan "ihtiyaç olduğu müddetçe" Türkiye'ye desteğini sürdürecek

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Bu desteğimiz İhtiyaç olduğu müddetçe devam edecek." dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Alharbi, "Allah'tan, Türkiye'yi bir an önce bu kederden kurtarmasını, vefat edenlere rahmet ve yaralılara şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.

Alharbi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle depremin hemen ardından insani yardımların gönderilmesi için hava köprüsü kurulduğunu anımsattı.

Ülkesinin tıbbi malzeme, gıda ve çadırlardan oluşan yardımlarının yanında gönüllülerin de katıldığı büyük bir ekiple arama kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Alharbi, depremzedelerin yardım ve desteğe ihtiyacı olduğu sürece bu desteklerinin süreceğini kaydetti.

Alharbi, desteklerinin, sadece resmi yardımlarla sınırlı kalmadığını ve halkın da katıldığı kampanyalarla sürdüğünü dile getirdi.

Yürütülen kampanyalarda toplanan yardımların şu ana kadar 350 milyon Suudi Arabistan riyalini (1 milyar 760 milyon lira) aştığını aktaran Alharbi, "İnşallah bu yardımlar, gelecek günlerde daha da artacak ve depremden etkilenenlerin normal hayata dönüşlerine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Alharbi, depremin ilk anından itibaren Riyad ve Ankara arasında başlayan koordinasyon toplantılarının sürdüğünü belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Türkiye'de yaşanan trajedi, Bosna Hersek'te de yaşanmış demektir''

    "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi"

    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yardım uçağı daha gönderildi: 'Desteğimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürecek'

    Beyaz Saray: Ohio'daki "kimyasal felaketi" yakından takip ediyoruz

    Pakistan'dan dayanışma ve destek ziyareti: ''Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi''

    Yıkılan binalardaki deliller toplanıyor

    42 yaşındaki Melike İmamoğlu büyük depremin 222. saatte kurtarıldı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı

    Katar: Tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik

    Suudi Arabistan: Türkiye ve Suriye'ye 3000 konteyner göndereceğiz - Yardım kampanyasında 94 milyon dolar toplandı

    Son bedene ulaşıncaya kadar devam

    Depremin 209. saatinde kurtarılarak büyük bir sevince vesile oldular

    Deprem Fonu ve Konseyi kurulsun

    Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız

    Provokasyonlara geçit vermeyelim - Acımız da umudumuz da ortak

    Depremin 207. saatinde 12 yaşındaki Berat Yücel'le sevindik

    35418 kişi vefat etti, 105505 yaralı var, 13208 kişi tedavi altında - Deprem bölgesine verilecek destekler açıklandı

    İlk hasar tespit verileri açıklandı

    Pakistan: Türkiye’nin kayıplarını kendi kaybımız olarak görüyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremden 10 gün sonra
    Ahmet BATTAL

    Trolleri enkazdan kim çıkaracak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâlâ ders almayan, daha nasıl uyanır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Teknoloji ile deprem tetiklenebilir mi?
    Cevher İLHAN

    İktidarın “imar affı” cinâyeti
    Risale-i Nur'dan

    Eşyanın dizginleri O’nun elindedir
    Abdil YILDIRIM

    Neden yıkılıyoruz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kâinat sarayında yankılanan İlahî emirler
    Faruk ÇAKIR

    Deprem dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.