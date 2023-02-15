Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yardım uçağı daha gönderildi: 'Desteğimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürecek'

Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye desteklerini sürdürdüğü ifade edildi.

Bu çerçevede gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra çadır, battaniye ve uyku tutumlardan oluşan 90 ton yardım taşıyan bir uçağın, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiği aktarılan haberde, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleriyle başlatılan hava yardım koridoru kapsamında, ülkeden Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan kamu kurumu, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, daha önce devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere 3 bin konteyner ev yapacaklarını belirtmişti.

Alharbi: Suudi Arabistan "ihtiyaç olduğu müddetçe" Türkiye'ye desteğini sürdürecek

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Bu desteğimiz İhtiyaç olduğu müddetçe devam edecek." dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Alharbi, "Allah'tan, Türkiye'yi bir an önce bu kederden kurtarmasını, vefat edenlere rahmet ve yaralılara şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.

Alharbi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle depremin hemen ardından insani yardımların gönderilmesi için hava köprüsü kurulduğunu anımsattı.

Ülkesinin tıbbi malzeme, gıda ve çadırlardan oluşan yardımlarının yanında gönüllülerin de katıldığı büyük bir ekiple arama kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Alharbi, depremzedelerin yardım ve desteğe ihtiyacı olduğu sürece bu desteklerinin süreceğini kaydetti.

Alharbi, desteklerinin, sadece resmi yardımlarla sınırlı kalmadığını ve halkın da katıldığı kampanyalarla sürdüğünü dile getirdi.

Yürütülen kampanyalarda toplanan yardımların şu ana kadar 350 milyon Suudi Arabistan riyalini (1 milyar 760 milyon lira) aştığını aktaran Alharbi, "İnşallah bu yardımlar, gelecek günlerde daha da artacak ve depremden etkilenenlerin normal hayata dönüşlerine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Alharbi, depremin ilk anından itibaren Riyad ve Ankara arasında başlayan koordinasyon toplantılarının sürdüğünü belirtti.