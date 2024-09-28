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28 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Suudi Arabistan: Filistin Devleti'ni kurmak için "uluslararası koalisyon" oluşturuldu

28 Eylül 2024, Cumartesi 00:51
Suudi Arabistan, Filistin devleti kurmak ve iki devletli çözümü uygulamak için "uluslararası koalisyon" oluşturulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sırasında Filistin meselesi ve barış çabalarına ilişkin bakanlar toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, işgalci İsraillilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ciddi ihlaller ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlerin yanı sıra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların insani felakete yol açtığını ifade etti.

Bin Ferhan, "Meşru müdafaa, Birleşmiş Milletler raporlarında belgelenen on binlerce sivilin öldürülmesini, sistematik imha uygulamasını, zorla yerinden edilmeyi, açlığın bir savaş aracı olarak kullanılmasını, kışkırtmayı, insanlıktan çıkarmayı, en kötü biçimleriyle sistematik işkenceyi, cinsel şiddet ve diğer suçları haklı gösteremez." dedi.

Lübnan'ı etkileyen, bölgeyi ve tüm dünyayı tehdit eden bir bölgesel savaşın patlak verme tehlikesine götüren bir yükselişe tanık olunduğunu kaydeden Bin Ferhan, şunları söyledi:

"Devam eden savaşın ve tüm uluslararası hukuk ihlallerinin derhal durdurulmasını, engelleyen herkesten hesap sorulmalı, bunların bölgenin ve tüm dünyanın güvenliğini tehdit etmesinin engellenmesini istiyoruz."

Bakan Bin Ferhan, "Savaş makinesini durdurmaktaki acziyetimiz, eşitlik, özgürlük ve insan haklarına ilişkin en temel standartları açıkça ihlal edecek şekilde uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulanması konusundaki ısrarlar karşısında küresel sistemin güvenilirliğinden ve meşruiyetinden geriye ne kaldığını merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, Filistin devleti kurmak ve iki devletli çözümü uygulamak için "uluslararası koalisyon" kurulduğunu duyurdu.

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının temel hak ve barışın esası olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, "Filistin'i yakın zamanda tanıyan ülkelere yönelik takdirimizi vurguluyoruz. Tüm ülkeleri cesur olmaya, aynı kararı vermeye ve Filistin'i tanıyan 149 ülkenin temsil ettiği uluslararası konsensüse katılmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Bin Ferhan, Arap ve İslam ülkeleri ve Avrupalı ​​ortakları adına, "iki devletli çözümü uygulamak için uluslararası ittifak" başlatıldığını duyurduklarını ve herkesin bu girişime katılması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

AA

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