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20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Suudi Arabistan: İHA saldırısıyla petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

19 Mart 2021, Cuma 23:00
Suudi Arabistan, başkent Riyad'da insansız hava araçlarının (İHA) hedef aldığı petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Riyad'da bir petrol rafinerisinin bu sabah İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

 

Saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedilen haberde, herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, rafinerideki petrol kaynaklarının da yangından zarar görmediği ifade edildi.

Haberde, saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, "Suudi Arabistan'ın bu korkakça terör saldırılarını" şiddetle kınadığı kaydedildi.

Söz konusu saldırılarla sadece Krallığın değil aynı zamanda sivil hedeflerin ve hayati öneme sahip merkezlerin hedef alındığı vurgulanan haberde, uluslararası topluma bu saldırıların karşısında durma çağrısı yapıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabetle hedef alındığını belirtmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

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