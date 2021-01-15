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Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği sokağı 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olsun önerisi

15 Ocak 2021, Cuma 22:14
ABD'nin başkenti Washington'ın en genç Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, Konseye Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adının "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesini önerdi.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban gittiğini anımsatan Pinto, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğini ziyaret eden herkes, Kaşıkçı'nın cesaretini anımsayacak. Kaşıkçı, gazeteciliğiyle demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün ateşli bir savunucusuydu." ifadelerini kullandı.

ABD'de ve dünyanın birçok yerinde gazetecilerin birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Pinto, "Gazetecileri yıldırmaya çalışanların başarılı olmasına izin veremeyiz. Gazetecilik, özgürlüklerimiz ve demokrasi saldırı altında." görüşünü paylaştı.

AA

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