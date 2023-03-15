"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Suudi Arabistan: Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız

15 Mart 2023, Çarşamba 05:31
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirterek "Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız" dedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Enerji Bakanı Bin Selman, Energy İntellengence sitesine açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin petrol üretimini azaltacağını söyleyen Bin Selman, "Diğer ülkeler de aynı uygulamayı yaparlarsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Bin Selman, "NOPEC" tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, "bunun petrol piyasası üzerindeki potansiyel etkilerinin benzer olduğunu" kaydetti.

Ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirten Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, şunları kaydetti:

"Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız. Bu tür politikalar, netlik ve istikrara büyük ihtiyaç duyulan bir zamanda yeni riskler ve daha fazla belirsizlik getiriyor. Bu tür politikaların kaçınılmaz olarak piyasa istikrarsızlığını ve dalgalanmaları artıracağını yeniden vurguluyorum."

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) karşı "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" adlı yasa tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve yasalaşması için daha önce 16 kez ABD Kongresi'ne sunulmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya-Ukrayna savaşı için "toprak anlaşmazlığı" dedi

    Suudi Arabistan: Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız

    Litvanya, Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı

    Ümit verici bir çalışma

    Depremzedeler için Sierra Leone’da Kur’an-ı Kerim okundu

    Sandıkta da hukuk önünde de hesap sorulacak

    Rus Su-27 uçağı ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını düşürdü

    Şanlıurfa’da eğitime sağanak sebebiyle ara

    Erzak kuyruğunda saatlerce bekliyorlar

    Üsküp’te çocuklar için namaz programı

    Bu kış öksürük kolay geçmiyor

    Çürük yapılar vakit kaybetmeden güçlendirilmeli

    10 bin çalışanını daha işten çıkaracak

    Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    BM: Suriye’ye yardımda başarısız olduk

    Deprem kıyameti çağrıştırıyor

    Yüzde 72: Kızılay ticaret yapamaz

    BM’nin ihlal kararları uygulandı mı?

    Demokrasi ve adaleti sağlayacağız

    En Çok Okunanlar

    Esmanur Adıbelli

    Hatice Öztürk’ün ardından
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem, seçim, pahalılık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din düşmanları ve “sâdık ahmak”lar
    Ahmet BATTAL

    Ekşi Sözlükten aganiye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şu fânî masnuat fenâ için değil
    Raşit YÜCEL

    “Nur Dağı” mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten üstün saadet var mıdır?
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nın millete taahhüdü
    Genel

    Sandıkta da hukuk önünde de hesap sorulacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.