"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Suudi Arabistan: Türkiye ve Suriye'ye 3000 konteyner göndereceğiz - Yardım kampanyasında 94 milyon dolar toplandı

15 Şubat 2023, Çarşamba 12:00
Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere 3 bin konteyner ev göndereceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yardım uçağı daha gönderildi: 'Desteğimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürecek'

 

Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuştu.

Depremlerin kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'de yol açtığı felaketin büyüklüğüne işaret eden Rabia, "İlk etapta Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde 3 bin geçici ev (konteyner) yapacağız." dedi.

Konteyner evlerin önceliğine göre hangi bölgelerde olacağına ilişkin çalışma yaptıklarını aktaran Rabia, "Bu konutları ilk etap için söylüyorum. Bundan sonra başka etaplar da olacak." diye konuştu.

Acil ve çok hızlı olarak bölgedeki insanların kullanımına sunulacak bu konteyner evlerin her birinin 5-6 kişilik olacağı bilgisini paylaşan Rabia, sonrasında bölgenin yeniden imarı için atılacak adımların ise detaylı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Rabia, bölgedeki felaketin büyüklüğünün ve on binlerce insanın barınma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Yardım kampanyasında toplanan para 94 milyon dolara ulaştı

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattıkların yardım kampanyasının devam ettiğini hatırlatan Rabia, felaketin büyüklüğünden dolayı yardım çalışmalarını haftalarca belki de aylarca sürdüreceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın, yardımlarıyla deprem bölgelerine ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söyleyen Rabia, şu anda bölgeye geçici çadırlar da ulaştırdıklarını aktardı.

Suudi Arabistan'da Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım miktarı ise açıklanan son verilere göre 355 milyon 192 bin 630 riyale (yaklaşık 94 milyon dolar) ulaştı.

AA

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Türkiye'de yaşanan trajedi, Bosna Hersek'te de yaşanmış demektir''

    "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi"

    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yardım uçağı daha gönderildi: 'Desteğimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürecek'

    Beyaz Saray: Ohio'daki "kimyasal felaketi" yakından takip ediyoruz

    Pakistan'dan dayanışma ve destek ziyareti: ''Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi''

    Yıkılan binalardaki deliller toplanıyor

    42 yaşındaki Melike İmamoğlu büyük depremin 222. saatte kurtarıldı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı

    Katar: Tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik

    Suudi Arabistan: Türkiye ve Suriye'ye 3000 konteyner göndereceğiz - Yardım kampanyasında 94 milyon dolar toplandı

    Son bedene ulaşıncaya kadar devam

    Depremin 209. saatinde kurtarılarak büyük bir sevince vesile oldular

    Deprem Fonu ve Konseyi kurulsun

    Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız

    Provokasyonlara geçit vermeyelim - Acımız da umudumuz da ortak

    Depremin 207. saatinde 12 yaşındaki Berat Yücel'le sevindik

    35418 kişi vefat etti, 105505 yaralı var, 13208 kişi tedavi altında - Deprem bölgesine verilecek destekler açıklandı

    İlk hasar tespit verileri açıklandı

    Pakistan: Türkiye’nin kayıplarını kendi kaybımız olarak görüyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremden 10 gün sonra
    Ahmet BATTAL

    Trolleri enkazdan kim çıkaracak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâlâ ders almayan, daha nasıl uyanır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Teknoloji ile deprem tetiklenebilir mi?
    Cevher İLHAN

    İktidarın “imar affı” cinâyeti
    Risale-i Nur'dan

    Eşyanın dizginleri O’nun elindedir
    Abdil YILDIRIM

    Neden yıkılıyoruz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kâinat sarayında yankılanan İlahî emirler
    Faruk ÇAKIR

    Deprem dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.