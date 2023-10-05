Suyla ilgili felâketlerin 2021 maliyeti 200 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, suyun değerinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek “Suyla ilgili felaketler yalnızca 2021’de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyete yol açtı.” ifadesini kullandı.

Dongyü, İtalya’da bu yıl ikincisini FAO’nun düzenlediği “Roma Su Diyaloğu” isimli toplantının açılışında konuştu. “Suyun değerini hafife almayı bırakmalıyız.” diyen Dongyü, suyla ilgili doğal afetlerden kaynaklanan ciddi su sorunlarına etkili çözüm bulmak için azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve değiştirme ilkelerine dayalı bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizdi. Dongyü, “Suyla ilgili felaketler, yalnızca 2021’de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyete yol açtı.” dedi. AA

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