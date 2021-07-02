"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Taal Yanardağı Filipinler'i alarma geçirdi

02 Temmuz 2021, Cuma 14:48
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlenmeler üzerine, bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.

Yetkililer, dün başlayan tahliye çalışmaları sonrası yanardağın bulunduğu Taal Gölü'ne kıyısı olan Laurel ve Agoncillo bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bölge sakinlerini, yanardağın bulunduğu adadan uzak durmaları yönünde uyardı.

Volkanik patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak köylerden tahliye edilen kişi sayısının, 14 bini bulabileceği kaydedildi.

Öte yandan yetkililer okul binalarında, spor salonlarında ve kiliselerde kurulan tahliye barınaklarında, kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yüksek buhar ve parçacıklar püskürten Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi dün 3'e çıkarılmıştı.

82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti

Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi ölmüştü.

Yanardağın 12 Ocak 2020'deki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'da kuvvetli sağanak bekleniyor

    2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona erdi

    Taal Yanardağı Filipinler'i alarma geçirdi

    ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti

    'Kuraklık hidroelektrik santrallerini de derinden etkiledi'

    Kanada'da yeni iddia: Yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetleri yakıldı!

    Milyonlarca işçi, memur ve emeklileri enflasyon rakamlarına odaklandı

    İstanbul'a sağanak uyarısı

    İsrail Gazze'ye saldırdı

    Halka zam yağıyor, saraya tasarruf yok

    Ayşe Özdoğan’a red ve rapor eziyeti

    Emeklilerin çoğunun maaşı asgarî ücretin altında

    16 milyon aç, 50 milyon yoksul

    30 yıldır bu yasayı bekliyorlardı: Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

    Türkiye'nin son 24 saati

    Birden fazla maaş alanlar ne olacak?

    Kısıtlamalar bitti, maskeye devam

    TFF: Karşılaşmalar yüzde 50 seyircili oynanacak

    İşten çıkarma yasağı devam etmeli

    Kandilli Rasathanesi 153 yaşında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’nin OHAL ikilemi
    Genel

    Ayşe Özdoğan’a red ve rapor eziyeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Sessiz ve elbisesiz mübaşir adaleti
    Risale-i Nur'dan

    İblisin en mühim bir desisesi
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda saflar mertebeler, faziletler
    Faruk ÇAKIR

    Filmlerdeki Müslüman imajı
    İbrahim ÖZDABAK

    Devirler değişmiş, Yeni Asya’nın duruşu değişmemiştir
    İbrahim ERSOYLU

    Sıkıntılara aldırmayarak hizmete devam etmek
    Şemseddin ÇAKIR

    Rüyada bir hitabeden mesajlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.