"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tahran ve Elborz'da eğitime hava kirliliği sebebiyle ara verildi

10 Aralık 2022, Cumartesi 17:12
İran'ın Elborz ve Tahran eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi ve tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle okullar bugün ve yarın için tatil edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Komisyonu’nun onayı ile, hava kirliliği nedeniyle Elborz eyaletinin tüm okulları ile Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki bölgelerinde bulunan okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime iki gün ara verildi.

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, İran Meteoroloji Kurumu Ulusal Hava Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Sadık Ziyayiyan, Tahran ve Elborz eyaletlerindeki hava kirliliğinin pazartesiye kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Ziyayiyan, Tahran ve Kerec şehirlerinde hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız seviyelere ulaştığını belirterek, hava kirliliğinin en çok sabah saatlerinde oluştuğunu, akşam saatlerinde rüzgar beklediklerini belirtti.

Ayrıca, Tahran Hava Kalitesi Kontrol Merkezi de Tahran'da mevcut ortalama hava kalitesinin 146 endeksinde seyrettiğini, bunun hassas gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiğini aktararak, 12 ölçüm merkezinde ise hava kalitesinin 150 endeksin üzerinde seyrettiğini bunun da tüm gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlardan mecbur olmadıkça araç kullanmamaları, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde maskesiz gezmemeleri ve açık ortamlarda bulunmamaları uyarısında bulundu.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci el otoda son durum?

    Tahran ve Elborz'da eğitime hava kirliliği sebebiyle ara verildi

    Rize'den üzücü haber

    Pasaport randevularına ilişkin açıklama

    Son 3 haftada 20 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü

    Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

    Almanya'da elektrik kesintisi endişesi

    'Ukrayna meselesinin çözüm süreci basit olmayacak'

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

    Mısır: Bu yıl son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu

    Kosova'dan Sırbistan’a sert tepki: Hegemonyacı hayali hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

    'Almanya'da 263 bin kişi evsiz'

    Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu: En acil ihtiyaç 'Adalet'i ayakta tutmak

    AİHM, sığınmacı ailelerle ilgili davada Fransa'yı suçlu buldu

    'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'

    Zorlu maçta Arjantin, Hollanda'yı eleyerek Hırvatistan'ın rakibi oldu

    Twitter'da kullanılmayan 1,5 milyar hesap silinecek

    Kılıçdaroğlu ve Akşener: Önce sistem, sonra aday

    Cep telefonu kamerasıyla görüntülendiler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstismarlara da, linçlere de hayır
    Cevher İLHAN

    Ya “kurtarma tâlimatı” gelmezse?
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Devlet” dedikleri...
    Ahmet BATTAL

    Güzele destek, doğruya teşvik
    Mehmet ÇETİN

    Verdiğiniz örnek çok farklı!
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu: En acil ihtiyaç 'Adalet'i ayakta tutmak
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Onuncu Deva
    İbrahim Yasir Teğiş

    Fıtrat, fıtri olmayanı reddeder atar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.