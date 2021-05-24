"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Tahrikler durmuyor: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

24 Mayıs 2021, Pazartesi 13:49
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

"Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır''
3 hafta aradan sonra yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler!

 

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 121 fanatik Yahudi'nin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı kaydedildi.

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Fanatik Yahudiler yaklaşık 3 haftadan sonra ilk defa dün Harem-i Şerif'e girmişti

İsrail polisinin eşlik ettiği 253 fanatik Yahudi, yaklaşık 3 hafta aradan sonra dün ilk defa Mescid-i Aksa'ya girmişti.

İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin vermişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail polisinin korumasında fanatik Yahudilerin yeniden Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas ve Filistin direnişi ile varılan ateşkesi güçlendirme çabalarının hafife alınması olarak değerlendirmişti.

- İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunus'ta gündem 'darbe' iddiaları

    Hindistan'da günlük vakalar son haftaların en düşük seviyesinde

    IPA'dan dünyaya çağrı: Yüz yüze eğitime geçilsin

    AB ve NATO'dan Belarus'a sert tepki

    Tahrikler durmuyor: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

    Dünya genelinde 115 bin sağlık çalışanı öldü

    Gazze'de kadın ve çocuk olmak...

    Vuhan Laboratuvarı'na ilişkin yeni iddia

    MSB: İkmal faaliyetleri sırasında bir askerimiz şehit oldu

    Haziranda kontrollü açılma şart

    Aşırı hava olayları 10 yılda ikiye katlandı

    Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli

    Tarımda ciddi kayıplar var

    Gazze’nin inşasından önce insani yardım gerekli
    📷

    Gazze’deki yıkım havadan görüntülendi

    Türkiye'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    Savcı neyi bekliyor?

    RTÜK’ten ‘fişleme’ hamlesi

    Meclis’in üzerine düşen gölge kaldırılmalı

    Mehmet Ağar yeniden yargılanacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “Siyaset-mafya tartışması” erken seçimi getirir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis mi, reis mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Neden siyasetli cemaatlere alâka duymuyorsun?
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz: Hizmetlerimiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların sebebi isyanlarımız olmasın?
    Risale-i Nur'dan

    Kalpteki muhabbet ebed için verilmiş
    Şükrü BULUT

    Demokrasi, barış ve medeniyet karşıtlarının Ortadoğu’daki üssü: İsrail…
    Sebahattin YAŞAR

    Haklı olmak, haklı kalmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.