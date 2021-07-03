Taliban, Afganistan'da 5 ilçeyi daha kontrolü altına aldı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 5 ilçesi, son 24 saat içinde Taliban kontrolüne geçti.

Badahşan İl Şura Vekili Ahmet Cavid Müceddedi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Varduç, Draim, Tegab, Kişim ve Tişkan ilçelerine eş zamanlı saldırı başlattığını söyledi. Saldırılar sonucu 5 ilçenin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Müceddedi, güvenlik güçlerinin ilçe merkezlerinden geri çekildiğini belirtti. Müceddedi, militanların ayrıca Badahşan'ın Ragistan ilçesine de saldırdığını ve militanların geri püskürtüldüğünü, çıkan çatışmalarda her iki tarafın da kayıp verdiğini kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise Badahşan'ın 7 ilçesinin kontrolünü son 24 saat içerisinde sağladıkları iddia edildi. Öte yandan Badahşan'ın Haş ilçesi de 23 Haziran'da Taliban kontrolüne geçmişti. Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayeti konumu itibarıyla stratejik bir bölgede yer alıyor. Değerli lapis taşı madeninin bulunduğu vilayette ayrıca altın madeni gibi birçok değerli madenler de bulunuyor. AA

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