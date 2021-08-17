Taliban’dan genel af

TALİBAN’IN KÜLTÜR KOMİSYONU ÜYESİ ENAMULLAH SAMANGANİ, AFGANİSTAN’DA HERKES İÇİN “AF” İLÂN ETTİKLERİNİ BELİRTEREK KADINLARI YÖNETİME KATILMAYA DÂVET ETTİ.

Talİban, Afganistan’da herkes için “af” ilân ettiklerini duyurdu ve kadınlara yönetime katılmaları çağrısında bulundu. Taliban’ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan’da herkes için “af” ilân ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya dâvet etti. Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek “Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi, ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslâmî liderlik olmalı ve bütün taraflar katılmalı.” ifadesini kullandı. “Halkın halihazırda Taliban’ın uymalarını beklediği İslâmî kuralları bildiğini” vurgulayan Samangani, “Halkımız Müslüman, onları İslâm’a zorlamıyoruz.” diye konuştu.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HÂKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslar arası güçlerin Afganistan’dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha’daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, Hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hâkim oldu. Başşehir Kabil’i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından şehri çatışmasız şekilde kont- rolüne aldı.