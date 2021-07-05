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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Taliban sözcüsü: Çekilme tamamlandığında Kabil'de yabancı asker kalmalı

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:25
Taliban'ın sözcülerinden Suheyl Şahin, Afganistan'daki tüm yabancı askerlerinin belirlenen tarihe kadar ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.

Şahin, Taliban'ın Katar bürosundan BBC ile yaptığı söyleşide, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilme sürecine ve Taliban'ın ülkedeki ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çekilme süreci tamamlandığında Afganistan'ın başkenti Kabil'de sözleşmeliler dahil hiçbir yabancı askerin kalmaması gerektiğini ifade eden Şahin, "Doha Anlaşması'nın aksine arkalarında asker bırakırlarsa, liderliğimiz nasıl davranacağımıza karar verecektir. Buna tepki gösteririz, son kararı liderliğimiz verir." diye konuştu.

Suheyl Şahin, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve yabancı sivillerin Taliban tarafından hedef alınmayacağını, bu kişiler için süregelen bir korumaya ihtiyaç duyulmayacağını vurgulayarak "Yabancı askerlere karşıyız; diplomatlara, sivil toplum kuruluşlarına ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarının ve büyükelçiliklerin işleyişine değil. Bu insanlarımızın ihtiyaç duyduğu bir şey. Onlara herhangi bir tehdit oluşturmayacağız." ifadesini kullandı.

ABD birliklerinin Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram'ı boşaltmasını "tarihi bir an" olarak nitelendiren Şahin, Taliban'ın Afganistan'da son dönemde şiddetin artmasında rolü olmadığını, birçok bölgenin, Afgan askerlerinin savaşmak istememesi üzerine Taliban'ın kontrolüne geçtiğini savundu.

Şahin, Afganistan'daki mevcut hükümetin "can çekiştiğini", Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki görüşmelerde seçimler konusunun henüz gündeme gelmediğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Taliban, Kabil, yabancı asker
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