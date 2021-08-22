Taliban yönetemez

PROF. DR. FAZLU’L HADİ VEZÎN, “TALİBAN ÜLKEYİ YÖNETECEK BECERİ VE KADRODAN YOKSUN” DEDİ.

ABD’nİn 20 yıldır inşası için milyarlarca dolar harcadığı Afganistan ordusu, Taliban karşısında nasıl bu kadar hızla çöktü ve ülke 11 gün gibi rekor bir süre içerisinde Taliban’a teslim oldu? Taliban ülkeyi yönetecek beceri ve kadroya sahip mi? Bu soruları Kabil’deki Selam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Dr. Fazlu’l Hadi Vezin Gazete Duvar’dan İslam Özkan’a anlattı.

En son Afganistan seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Afganistan ordusunun yolsuzluk ve kötü yönetim sebebiyle Taliban’dan çok daha önce çöktüğünü belirten, Dr. Fazlu’l Hadi, ABD’nin yolsuz yönetime destek verdiğini kaydediyor. 40 yıldır iç savaş yaşayan Afganistan’ın yeni bir iç savaşı kaldıramayacağı düşüncesinde olan Fazlu’l Hadi, şunları kaydetti, “ABD, 2001’de Afganistan’ı NATO askerî güçleriyle birlikte işgal ettiğinde ülkede sıfırdan bir ordu inşa etmeye başladı. Zira Komünist rejimin yıkılışından sonra Afgan ordusu, tamamen bitmiş ve dağılmıştı. Bu yüzden ulusal bir Afgan ordusuna ihtiyaç vardı. Son yirmi yılda Afgan ordusu, 350 bin askeri olan bir ordu haline geldi. Aynı şekilde modern bir güvenlik teşkilâtı ve polis gücü oluşturuldu. O zaman ABD’nin amacı Taliban Hareketi’ne karşı caydırıcı bir güç haline gelecek silâhlı bir güç oluşturmaktı. Böylece 20 yıl sürecek bir iç savaş başlamış oldu.

Afgan ordusunun çöküşünü hızlandıran sebepler

Sorun, Afganistan’daki savaşın bir ulusun kendi evlâtları arasında olmasıydı, ABD ise Taliban’la Afgan ordusu arasındaki çatışmaların sürmesini istiyordu. Başarısızlığın arkasındaki bir başka sebebi ise Afgan ordusunda savaş ruhunun olmaması ve yüce bir hedefin yokluğuydu. Öte yandan yolsuz bir yönetim vardı ve askerler yolsuzlukçu bir hükümet için savaşmak istemiyorlardı. Eşref Gani yönetimi, ülkesinin zenginliğini yağmalayan bir liderdi. Ahlâkî ve malî yolsuzluğun yanı sıra ülke aynı zamanda kötü yönetili-yordu. Bütün bunların yanı sıra hükümet de kendi içinde siyasî bölünmeler yaşıyordu. Öte yandan yönetim, ülkenin uzak bölgelerinde bulunan Afgan askerlerine lojistik destek veremi-yordu. Tek bir neden yok bütün bu faktörler bir araya gelerek Afgan ordusunun çöküşünü hızlandırdı.

‘ÜLKE YENİ BİR İÇ SAVAŞI KALDIRMAZ’

Ancak ilk kez kırk yıl sonra Taliban savaşı durdurmayı başardı. Ülkede ilk kez kurşun sesi duyulmuyor. Afganistan’ın şu an barışa ve ulusal mutabakata doğru ilerlemesi ve siyasî istikrarın sağlanması gerekiyor. Zira ülkedeki bütün sorunların başında siyasî istikrarsızlık gelmektedir. Siyasî istikrar olursa bunun karşılığını biz ekonomide, toplum hayatında ve eğitimde göreceğiz. Kim iç savaşın fitilini yeniden ateşlemek istiyorsa tarihi bir yanlışın içinde demektir ve bu tutumuna hiçbir gerekçe bulamaz. Buna karşılık Taliban’ın da muhalifleri hoşnut etmesi ve onlara karşı esneklik göstermesi gerekir. Bu aşamada gerekli olan ulusal af ilânında ortaya koyduğu gibi hoşgörü ve ötekini ka-buldür. Zira tarih şunu göstermiştir ki Afganistan’ı, ister Taliban ister farklı bir yapı, tek bir siyasî parti ya da cemaatin yönetmesi mümkün değildir. Yeni kurulacak yönetimde Afga-nistan’daki bütün etnik, siyasî ve dinî yapıların temsil edilmesi gerekir. Ayrıca komşu ülkelerle karşılıklı saygı ve dengeli bir dış politika gereklidir. Taliban da geçmişteki hatalarından ders çıkarmalıdır.

‘TALİBAN ÜLKEYİ YÖNETECEK BECERİ VE KADROLARDAN YOKSUN’

Taliban savaşçı bir örgüt. Savaşçı bir örgütten savaştan başka bir şey beklenmez, ülkeyi yönetme kabiliyeti başka şeyleri gerektirir. Dev-leti yönetmek başka becerilerin ürünüdür. Bu yüzden Taliban, ülkeyi tek başına yönetemez. Ne uzmanlığı ve ihtisası ne de bunu becerebilecek kadroları vardır. Devlet, yapıları, örgütleri, grupları, hizip ve partileri kapsar, kuşatır, ama bir örgüt ya da cemaat devleti kuşatamaz. Ülkenin etnik, dilsel, dinî ve mezhebî çeşitliğinin yanı sıra 40 yıldır Amerikan ve Sovyet işgalinin yarattığı birikimler, ülkenin yönetimini zorlaştırmaktadır. Afganistan’da son yirmi senede belirli bir siyasî elit ve yetişmiş kadrolar oluştu. Şu anki durum hiç iç açıcı değil, yetişmiş bu insanlar şu an Taliban’dan kaçıyor ve yurt dışında daha iyi imkânlar bulacakları yerlere gidiyorlar.

Şayet Taliban bu fırsatı kaçırır ve bu insanların yeniden ülkelerine dönmelerini sağlamazsa fiyasko kaçınılmaz olur.