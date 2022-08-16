Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı

Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.

Geçen yıl 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e girerek Afganistan’a hakim olan Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı. Başkent Kabil’de ise eski ABD Büyükelçiliği önünden şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezerek halkı selamladı. Taliban sonrası Afganistan’daki bombalı saldırılarını artıran terör örgütü DEAŞ’ın söz konusu kutlamalara yönelik tehdidi nedeniyle Taliban güçleri kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı. Başkent Kabil’de özellikle büyükelçiliklerin olduğu Vezir-i Ekberhan bölgesinde bazı ana yolların trafiğe kapatıldığı ve Taliban güçlerinin varlığını artırdığı gözlemlendi. Taliban geçici hükümeti mensupları ise Afganistan Radyo ve Televizyon Kurumu’nda düzenlenen törene katıldı. AA

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