Talibanla görüşme için Pakistan devrede

Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın bazı ülkelerin katılımıyla yönetilmesi planını değerlendiren Pakistan Başbakanı İmran Han, “Türkiye ile Taliban için en iyi şey yüz yüze diyalog kurmak” dedi.

Han, “Nüfuzumuzu kullanıp Türkiye ile yüz yüze görüşmeleri için Taliban’la konuşacağız” ifadesini kullandı. Han’ın açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’da televizyonda katıldığı bir programda, “Taliban’la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” dedi. Pakistan’ı ziyaret eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının işletilmesi yönündeki asıl maksadının, Afganistan’ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmak olduğunu söyledi. Akar, “Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli” dedi.

AA

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