"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

'Tam bir 'tsunami'ydi'

15 Eylül 2023, Cuma 09:58
Libya’da sellerde ölü sayısı 5 bini geçti. Sivil Havacılık Bakanı ve Doğu Libya Yönetimi Acil Durum Komitesi Üyesi Hichem Chkiouat: “Deniz düzinelerce cesedi kıyıya geri atıyor. Bu tam anlamıyla bir Tsunami’ydi” dedi.

Libya’da selden ölümler 5 bini geçti

 

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, rotası üzerindeki Libya’da binlerce kişinin can verdiği ağır bir yıkıma neden oldu.

Reuters haber ajansına konuşan Sivil Havacılık Bakanı ve Doğu Libya Yönetimi Acil Durum Komitesi Üyesi Hichem Chkiouat, ölü sayısının 5 bini geçtiğini söyledi. Arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Chkiouat, şimdiye kadar 5 bin 300 ceset bulunduğunu, sayının artabileceğini, hatta iki katına çıkabileceğini belirtti. Chkiouat gördüğü manzarayı “Deniz düzinelerce cesedi kıyıya geri atıyor” diye anlattı ve Derne’nin bazı bölümlerinin yok olduğunu söyledi. Acil durum uzmanı, “Bu tam anlamıyla bir Tsunamiydi” dedi.

Daha önce görülmedi

Sellerle ilgili bir açıklama yayımlayan Birleşmiş Milletler, felaketin boyutlarını “devasa” olarak nitelendirirken, son verilere göre yaklaşık 10 bin kişinin de kaybolduğunun bildirildiğini belirtti. Türk medyasına konuşan Libya Tabipler Birliği Başkanı Mohammed al-Ghoush, acilen adli tıp uzmanlarına ve kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, ülkenin birçok şehrinde etkili olan sağanak yağışlardan 1,8 milyona yakın insanın etkilendiği tahmin ediliyor. WHO sözcüsü Margaret Harris, “Bölgede böyle bir fırtınanın daha önce görülmediğini, dolayısıyla büyük bir şok olduğunu” söyledi. BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, selin vurduğu bölgelerde en az 34 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu.

Haber Merkezi

***

Libya’da binlerce kişinin naaşı toprağa verildi

Libya’nın doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişinin cenazesi toprağa verildi. Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz,  “Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90’a ulaştı, bunlardan 1100’ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi.” dedi.

Trablus - aa

 

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kocaeli - Gölcük'teki kazada işçi servisinin çarptığı anne ve kızı vefat etti, 6 kişi yaralandı

    9 kişide Eris varyantı görüldü

    Dünya için harekete geçme zamanı

    Fas’ta can kaybı 3 bine yaklaştı

    Oslo, İsrail’e hizmet ediyor

    'Tam bir 'tsunami'ydi'

    Mallara serbest dolaşım, üretene vize engeli

    Yargı siyasete alet ediliyor

    Benzine de zam

    Erdoğan’dan Cübbeli Ahmet Hocaya: Nasıl böyle konuşursun?

    Kutu gibi daireye 10 bin TL kira

    Çiftçi üretemezse, tüketici zorda kalır

    G7: Rusya'nın "düzmece'' seçimlerini kınıyoruz

    İlmin yaşı olmadığını gördük

    Yeniden Morca Mağarası'na girmek istiyor

    Arnavutköy'de inşaat çalışması sırasındaki kayma sebebiyle 4 katlı bina tahliye edildi

    Karadeniz Ereğli'de madendeki göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı

    Lüks yolcu gemisindeki 200’den fazla kişi Grönland’da kurtarılmayı bekliyor

    Ağustos ayında en çok hangi markalar satıldı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adil bir demokrat: Fatin Rüştü Zorlu
    İbrahim Aktaşcı

    Kırmızı kalemle “mavi” yazmak
    Şemseddin ÇAKIR

    İnsî ve cinnî şeytanlar
    Faruk ÇAKIR

    Hani ‘ödev’ler yapılmıştı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir “Acı Eylül” hikâyesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Gecelerin nuru: Vitir namazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Darbelerin yol açtığı derin tahribatlar
    Şükrü BULUT

    Yol ayrımındaki Fransa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.