'Tam bir 'tsunami'ydi'

Libya’da sellerde ölü sayısı 5 bini geçti. Sivil Havacılık Bakanı ve Doğu Libya Yönetimi Acil Durum Komitesi Üyesi Hichem Chkiouat: “Deniz düzinelerce cesedi kıyıya geri atıyor. Bu tam anlamıyla bir Tsunami’ydi” dedi.

Libya’da selden ölümler 5 bini geçti

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, rotası üzerindeki Libya’da binlerce kişinin can verdiği ağır bir yıkıma neden oldu.

Reuters haber ajansına konuşan Sivil Havacılık Bakanı ve Doğu Libya Yönetimi Acil Durum Komitesi Üyesi Hichem Chkiouat, ölü sayısının 5 bini geçtiğini söyledi. Arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Chkiouat, şimdiye kadar 5 bin 300 ceset bulunduğunu, sayının artabileceğini, hatta iki katına çıkabileceğini belirtti. Chkiouat gördüğü manzarayı “Deniz düzinelerce cesedi kıyıya geri atıyor” diye anlattı ve Derne’nin bazı bölümlerinin yok olduğunu söyledi. Acil durum uzmanı, “Bu tam anlamıyla bir Tsunamiydi” dedi.

Daha önce görülmedi

Sellerle ilgili bir açıklama yayımlayan Birleşmiş Milletler, felaketin boyutlarını “devasa” olarak nitelendirirken, son verilere göre yaklaşık 10 bin kişinin de kaybolduğunun bildirildiğini belirtti. Türk medyasına konuşan Libya Tabipler Birliği Başkanı Mohammed al-Ghoush, acilen adli tıp uzmanlarına ve kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, ülkenin birçok şehrinde etkili olan sağanak yağışlardan 1,8 milyona yakın insanın etkilendiği tahmin ediliyor. WHO sözcüsü Margaret Harris, “Bölgede böyle bir fırtınanın daha önce görülmediğini, dolayısıyla büyük bir şok olduğunu” söyledi. BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, selin vurduğu bölgelerde en az 34 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu.

Haber Merkezi

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Libya’da binlerce kişinin naaşı toprağa verildi

Libya’nın doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişinin cenazesi toprağa verildi. Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, “Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90’a ulaştı, bunlardan 1100’ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi.” dedi.

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