"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tansiyonun yükseldiği Kosova'nın kuzeyinde son durum?

31 Mayıs 2023, Çarşamba 18:28
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların 26 Mayıs'ta başlattıkları protestolar devam ediyor.

"Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak"
NATO, Kosova'ya takviye asker gönderecek
NATO'dan Kosova adımı
Fransa Kosova'daki Barış Gücü askerlerine yapılan saldırıları kınadı

 

 

Sabahın erken saatlerinde Zveçan'da toplanan 1000'den fazla Sırp, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin Zveçan Belediyesi önünde oluşturduğu güvenlik kordonunun karşısında 250 metre uzunluğunda bir Sırp bayrağı açarak "Kosova, Sırbistan'ın kalbidir" sloganları attı.

 

Zveçan Belediye Meclisi eski Başkanı Srdan Milosavljevic, burada yaptığı konuşmada, protestoları sonlandırmak için Kosova polisine ait özel kuvvetlerin belediye binalarından ayrılması, "sahte" olarak nitelendirdiği yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının, belediye binalarına gelmemesi ve pazartesi bölgede yaşanan gerilimin ardından tutuklanan 2 Sırp'ın serbest bırakılması yönündeki taleplerini yineledi.

 

KFOR ekiplerinin de sabah saatlerinde Zveçan belediye binası çevresinde oluşturdukları güvenlik kordonuna dikenli tel çekerek güvenlik önlemlerini artırdıkları gözlendi.

Sırpların, talepleri yerine getirilinceye kadar belediye binaları önünde beklemeye devam edecekleri bildiriliyor.

Öte yandan, Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi de açıklama yayımlayarak Sırplara KFOR askerlerinin güvenliğini tehlikeye atma çağrısı yaptı.

Protestolar düzenleniyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimlerin kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da milyonlarca kişi yerinden oldu

    Yanıltıcı reklamlara ceza yağdı

    Gerçeklerle yüzleşme vakti

    Yüksek puanlı onlarca kişi mülâkatla elendi

    Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi?

    Dolarda konuşulan seviye: 25-26 TL

    RTÜK’e tepki

    Yoksulluk sınırı 33 bin TL’ye yükseldi

    Çin'de Müslümanlar cami yıkımına karşı direniyor

    Her yıl 65 bin çocuk pasif içicilik sebebiyle ölüyor

    Daha erken başlayan ve uzun süren "orman yangını sezonu"na dikkat!

    Tansiyonun yükseldiği Kosova'nın kuzeyinde son durum?

    Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini bekliyor

    'Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net'

    İngiltere'den çocukların elektronik sigara kullanımına karşı adım!

    "Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa'da imha ettik"

    Dünya genelinde süt üretimi 928 milyon tona ulaştı

    Avrupa Siyasi Topluluğu Moldova'da toplanacak

    Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı safları sıklaştırmalı
    Cevher İLHAN

    “Seçimlerdeki büyük hile”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bu gidiş nereye?
    Emine Sultan Çakır

    İmtihan eden sûre
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Önümüzde iki yol var
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu müşkülü halledebilir misiniz lütfen!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntanın demokrasiye ikinci darbesi
    Süleyman KÖSMENE

    Deprem ve kader inancı
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatta galib-i mutlak hayırdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.