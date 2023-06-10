Tarihin en büyük tren kazaları

Hindistan’ın Orissa eyaletinde meydana gelen son tren kazasında 288 kişinin ölmesi ve 900’den fazla kişinin yaralanması, dünyadaki büyük tren kazalarını akla getirdi. İşte tarih boyunca meydana gelen en büyük tren kazaları..

SRİ LANKA’DAKİ KAZADA1700 KİŞİ ÖLDÜ

Sri Lanka’da 2004’te meydana gelen kaza, kayıtlarda en çok ölüme yol açan tren kazası oldu. Hint Okyanusu’ndaki depremin ardından tsunami nedeniyle demir yolunun tahrip olması sonucu meydana gelen tren kazasında 1700 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hindistan’ın Bihar kentinde 1981’de köprüden geçerken raydan çıkan tren, Bagmati Nehri’ne düştü. Ülke tarihindeki en ölümcül tren kazası olarak bilinen olayda 800 kişi öldü.

1917’DE 700’DEN FAZLA FRANSIZ ASKERİ ÖLDÜ

Fransa’da 1917’de yaklaşık 1000 Fransız askerini taşıyan 19 vagonlu trenin raydan çıkması sonucu ülkenin en büyük tren kazası meydana geldi. Kazada 700’den fazla asker öldü. Meksika’da 1915’teki tren kazası, 600’den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Fren arızası nedeniyle meydana gelen kazada 900’den fazla yolcusu bulunan trenden yaklaşık 300 kişi kurtarıldı.

10 ton TNT’ye eş değer patlama yaşandı

Rusya’nın Ufa şehrinde 1984’te meydana gelen tren kazasında resmi kayıtlara göre 575 kişi öldü. Resmi olmayan kaynaklarda ise 800’den fazla kişinin öldüğü belirtilen kaza, boru hattındaki LPG sızıntısının ardından gaz birikmesi nedeniyle iki trenin alev alması sonucu meydana geldi.10 ton TNT’ye eş değer olduğu tahmin edilen patlamada 7 vagon tamamen yandı, 37 vagon da hasar gördü. Etiyopya’da 1985’te Dire Dawa’dan Addis Ababa’ya giden 7 vagonlu trenin aşırı hız nedeniyle virajda raydan çıkması sonucu 400’den fazla kişi öldü, 500 kişi yaralandı. İtalya’da 1944’teki Balvano tren felaketinde resmi rakamlara göre 517 yolcu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü. Mısır’da 2002’de Kahire’den Luksor’a giden, Kurban Bayramı için seyahat edenlerin bulunduğu 11 vagonlu yolcu treninde yangın çıktı. Kaza en az 370 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. İspanya’da 1944’te Leon eyaletine bağlı Torre del Bierzo yakınlarındaki Torro Tüneli’nde freni bozulan posta treni başka bir trenle çarpıştı, ardından karşı yönden gelen 27 vagonlu kömür treni kazaya karıştı. Üç treninin çarpıştığı kazada 500’den fazla kişi öldü.

SON YILLARDAKİ TREN KAZALARI

Yunanistan’da bu yıl Atina ile Selanik arasında sefer yapan yük treni ile yolcu treninin çarpışması 57 kişinin ölümüne yol açtı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletinde 2022’de kaçak yolcu taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu 75 kişi öldü. Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletinde 2021’de raydan çıkan trenin yolcu trenine çarptığı kazada 63 kişi öldü. Tayvan’da 2021’de yolcu treninin Hualien şehri yakınlarında yoldan çıkan kamyonla çarpışması sonucu 49 kişi öldü. Pakistan’da 2019’da Lahor yakınlarında hacıları taşıyan yolcu treninde çıkan yangında 74 kişi öldü. Hindistan’ın kuzeyinde 2018’de Hindu festivali sırasında havai fişek gösterilerini izleyenlere çarpan tren, 60 kişinin ölümüne sebep oldu.