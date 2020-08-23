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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Tartışmalı Posta Servisi tasarısına ABD Temsilciler Meclisi'nden onay

23 Ağustos 2020, Pazar 10:53
ABD'de posta yoluyla oy kullanma tartışmaları devam ederken Temsilciler Meclisi 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerine ulaştırılması için tüm önlemlerin alınmasını öngören bir tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 150 vekilin hayır oyuna karşılık, büyük çoğunluğu Demokrat 257 vekilin evet oyu vermesiyle söz konusu tasarı onaylandı.

Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, tasarının amacını, "Seçimlere kadar Posta Servisi'nin hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağından ve posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerlerine ulaştırılması ve sayılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istiyoruz." sözleriyle açıkladı.

Bu kapsamda tasarı bünyesinde ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılması da öngörüldü.

Demokratlar, bu şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanacak milyonlarca Amerikalının oylarının en hızlı şekilde ilgili birimlere ulaştırılabilmesi için bir adım attıklarını vurguluyor.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoda reddedilmesi bekleniyor

Bir sonraki durağı Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato olacak olan tasarının burada kabul edilmesi ise beklenmiyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da bu yönde bir tasarı gelmesi halinde bu tasarıyı veto edeceği açıklamasını yapmış, USPS'in ilave paraya ihtiyacının olmadığını ve görevini zaten yaptığını söylemişti.

Trump, posta yoluyla oy kullanma işlemlerinin usulsüzlüğe açık olduğunu savunurken, Demokratlar ise Trump'ı "salgın döneminde vatandaşların posta yoluyla oy kullanmasını engellemeye çalışmakla" suçluyor.

USPS Başkanı Louis DeJoy, cuma günü Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, posta hizmetlerinde yapmayı planladıkları değişiklikleri 3 Kasım'daki seçimler bitene kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

DeJoy, şubelerindeki çalışma saatlerinin değişmeyeceğini, sokaklardaki posta toplama kutularının kaldırılmayacağını ve hiçbir posta işleme tesisini kapatmayacaklarını bildirmişti. DeJoy, yapacakları değişikliklerin "seçimler üzerinde bir etkisi olduğu" algısının oluşmaması için böyle bir karara vardıklarını vurgulamıştı.

AA

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