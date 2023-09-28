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28 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Tatar, ülkesinin bütün dünyada kabul görmeye başladığını belirtti

28 Eylül 2023, Perşembe 15:01
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in KKTC bayrağının ülkesinde dalgalanmaya devam edeceği yönündeki açıklamasına dikkati çekerek ülkesinin bütün dünyada kabul görmeye başladığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatındaki (TDT) gözlemci üye statüsüne ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının ülkesinde dalgalanmaya devam edeceği yönündeki açıklamasına dikkati çekerek ülkesinin bütün dünyada kabul görmeye başladığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyelerini kabul etti.

Tatar ve Oktay görüşme öncesi basına değerlendirmelerde bulundu.

"Müzakereler için eşit ulusal statünün teyit edilmesi şart"

Tatar, Kıbrıs’ta milli dava yürüttüklerinin altını çizerek uzun yıllardır Ada'da Türk ve Rum dengesinin korunması yönünde mücadele verildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin eşitlik temelli yaşamı sürdürebilmek için mücadele ettiğini belirten Tatar, "Rum tarafının hiçbir zaman bizi eşit görmediği de bir gerçek." diye konuştu.

Tatar, KKTC'nin 2004'te Annan Planı'na onay verdiğini fakat Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu planı reddettiğini hatırlatarak "Bizlerin evet demesine rağmen, onların hayır demesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) girmeleri az önce ifade ettiğim dengeyi fevkalade bozmuştur." dedi.

GKRY'nin AB'ye girmesinde Türkiye'nin ya da KKTC'nin onayı olmadığına işaret eden Tatar, Rum tarafının AB'nin mekanizmalarını istismar ederek ambargolar ve izolasyonlarla KKTC'ye diz çöktürmeye çalıştığını söyledi.

Tatar, Rum tarafının 14 maddelik bir planla Kıbrıs Türklerini GKRY'nin içine çekmeyi hedeflediğini vurgulayarak bunun "samimi bir siyaset" olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Egemen eşitlik ilkesi ve eşit ulusal statüsü teyit edilmeden KKTC'nin müzakere aşamasına geçmesinin mümkün olmadığını dile getiren Tatar, ülkenin yeni siyaset anlayışında federasyon odaklı çözüm önerilerine yer olmadığını belirtti.

KKTC, dünyada kabul görmeye başladı

Tatar, Ada'daki yaşam kalitesinin artırılması için GKRY ile günlük konularla alakalı görüşebileceklerini belirterek diyaloğa önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye ile sürekli istişare halinde olduklarının altını çizen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. ve 78. Genel Kurulunda KKTC'nin tanınması yönündeki çağrısının KKTC'deki "yeni siyasetin" zeminini güçlendirdiğini kaydetti.

Tatar, KKTC'nin TDT'deki gözlemci üye statüsüne ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının ülkesinde dalgalanmaya devam edeceği yönündeki açıklamasına dikkati çekerek ülkesinin bütün dünyada kabul görmeye başladığını belirtti.

Türkiye ile işbirliği sayesinde pek çok çalışma gerçekleştirildiğini belirten Tatar, Türkiye üzerinden denizin altından borularla KKTC'ye su getirilmesini sağlayan "Asrın Projesi"nin önemine işaret etti.

Tatar, Maraş'ın açılmasının KKTC'nin Doğu Akdeniz'de egemen devlet olarak kökleşmesine hizmet edeceğini vurgulayarak bölgenin ülkenin ekonomisine, turizmine ve egemenliğine büyük katkısı olduğunu kaydetti.

"İki devletli çözümde Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız"

Oktay, son zamanlarda Kıbrıs'ta yaşananlar ve uluslararası boyutta Kıbrıs ile ilgili gelişmelerden dolayı bu ziyaretin farklı bir önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye olarak Kıbrıs konusundaki duruşlarının net olduğunu vurgulayan Oktay, "İki devletli, eşit statüde egemen devletin olması ve uluslararası alanda da eşit statüde iki egemen devlet bazında bir çözümün ancak mümkün olduğu konusunda Türkiye olarak sonuna kadar yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." dedi.

Oktay, KKTC'nin devlet olarak tanınmasını arzu ettiklerini belirterek bütün çalışmalarının bu yönde olduğunu aktardı.

KKTC'nin birçok platformda gözlemci üye olarak yer almasının önemli olduğunu ifade eden Oktay, KKTC ile ilişkilerin daha hızlı gelişmesini arzu ettiklerini söyledi.

Oktay, ambargoların yıllarca uygulanmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını vurgulayarak Pile yolu projesindeki adaletsiz uygulamalara dikkati çekti.

Pile yolunun tamamen insani bir proje olduğunu belirten Oktay, bunun siyasi bir boyuta çekilmesinin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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