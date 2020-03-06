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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tavaf alanı kapandı

06 Mart 2020, Cuma 10:00
S. Arabistan, koronavirüs dolayısıyla Kabe’nin etrafındaki tavaf alanını kapatıyor. Kabe’nin içinde bulunduğu Mescid-i Haram’da sadece namaz kılınmasına izin verilecek.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Kâbe’deki tavaf ve sa’y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram’da sadece namaz kılınacağını duyurdu. Suudi Arabistan resmî haber ajansı SPA’nın haberine göre, Kâbe’nin içinde bulunduğu Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin işleyişinden sorumlu genel kurul yetkilileri Kovid-19’a yönelik tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Mescid-i Haram’da Kâbe’nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa’y alanının umre ziyaretlerinin askıya alındığı süre zarfında kapalı tutulacağını belirten yetkililer, Mescid-i Haram’da sadece namaz kılınmasına izin verileceğini kaydetti. Genel kurul yetkilileri Mescid-i Haram içinde itikâf ve uyumaya, içeri yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmeyeceğini, zemzem içilen yerlerin de kapatılacağını aktardı.

Yatsı ve sabah namazları arasında kapatılacak 

Suudi Arabistanlı yetkililer virüsten korunma tedbirleri kapsamında Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevî’nin yatsı ve sabah namazları arasında kapalı tutulacağını açıkladı. Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevî’nin yatsı namazından bir saat sonra kapatılacağı ve sabah namazından bir saat önce açılacağı belirtildi. Medine’deki Ravza-i Şerif ile Baki Mezarlığının bulunduğu alan da kapatılacak  Suudlu yetkililer ayrıca koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde Mescid-i Nebevî’de Hazreti Muhammed’in (asm) kabrinin yer aldığı Ravza-i Şerif ile Baki Mezarlığı’nın bulunduğu alanın da kapatılacağını duyurdu. Kovid-19 dolayısıyla 27 Şubat’ta umre ve Mescid-i Nebevî ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyuran Suudi Arabistan, salgının yayılmasını engelleme kapsamında önceki gün Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

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Mescid-i Aksa’da koronavirüs temizliği

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla her vakit namazından sonra sterilize edilmeye başlandı. Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine, Mescid-i Aksa ve çevresindeki camilerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen maddelerle sterilize edileceği belirtildi. Açıklamada, Mescid-i Aksa ve diğer camilerde Müslümanların namaz kılabileceği, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın virüsün yayılmasının önlenmesi konusundaki tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.  Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha şehirlerinde bütün eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı. Kudüs - aa

AA

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