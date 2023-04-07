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Taylandlılar depremzedeler için 1 milyon dolar topladı - "İslam'ın buyurduğu gibi iyiliği tüm dünyaya yaymalıyız"

07 Nisan 2023, Cuma 22:45
Tayland Şeyhül İslam Ofisi İnsani Yardım Ağı Konseyi Genel Sekreteri Anusorn Sriadulpan, Taylandlıların depremzedeler için 1 milyon dolardan fazla bağış topladığını söyledi.

Tayland'daki Müslüman topluluğun en yüksek idari otoritesi olan Tayland Şeyhül İslam Ofisinden Türkiye'ye gelen üst düzey yetkililer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı şehirleri ziyaret etti.

Heyette yer alan Müslüman lider Sriadulpan, deprem bölgesindeki izlenimlerini, Tayland halkının Türkiye'deki depremzedeler için yürüttüğü yardım faaliyetlerini ve bağış kampanyalarını anlattı.

Sriadulpan, depremlerin ilk günlerinde Tayland'dan yola çıkan ekiplerin Türkiye'ye ulaştığını belirterek, Şeyhül İslam Ofisi olarak depremleri duyar duymaz Tayland'daki tüm Müslümanlara Türkiye'deki depremzedeler için bağış yapma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Tayland'da Türkiye'deki depremzedeler için yürütülen bağış kampanyalarıyla Müslüman veya gayrimüslim fark etmeksizin tüm Taylandlılardan yardım topladıklarını anlatan Sriadulpan, Şeyhül İslam Ofisinin "Sınır yok, Din ayrımı yok" sloganıyla hareket ettiğine dikkati çekti.

"Yardım etme sırası Taylandlılardaydı"

Türk ve Tayland halkı arasındaki ilişkinin 200 yıl önceye, Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan geçmişe sahip olduğu belirten Sriadulpan, "Günümüzde de birçok Taylandlı öğrenci, Türkiye'nin temin ettiği burslardan faydalanıyor. Bundan dolayı yardım etme sırası Taylandlılardaydı." ifadelerini kullandı.

Sriadulpan, deprem haberini aldıklarında "Türk halkının bir parçası olmaları gerektiğini hissettiklerini" belirterek, Taylandlıların devlet yardımları hariç Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyon dolardan fazla bağış topladığını kaydetti.

12 Mart'ta Türkiye'ye geldiğini, depremlerden en çok etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini anlatan Sriadulpan, "Kahramanmaraş'a vardığımızda binaların yaklaşık yüzde 90'ının yıkılmış olduğuna şahit olduk." dedi.

Oğlunun 10 yıldır Türkiye'de eğitim gördüğünü ve yeni mezun olduğunu ifade eden Sriadulpan, depremzedelere destek olmak amacıyla Türkiye'ye ancak yeni gelebildiğini dile getirdi.

"Türk halkının güler yüzlülüğü sayesinde kendimi evimde gibi hissettim"

Türkiye'deki ramazan deneyimini de paylaşan Sriadulpan, ramazanın ilk gününü İstanbul'da geçirdiğini, Fatih Camisi'nde iftar yaptığını söyledi.

Sriadulpan, iftarda vatandaşların kendisine hurma ve yemek ikram ettiğini belirterek, Türk halkının misafirperverliğine dikkati çekti.

Sriadulpan, "Böylesine soğuk bir havada bile insanlar bir araya geliyor. Uzak bir ülkeden gelmeme rağmen Türk halkının güler yüzlülüğü sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. 'Tek başıma yürüdüğümde bile yalnız değilim.' dedim." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan depremlerin insanları bir araya getirdiğine işaret eden Sriadulpan, "İslam'ın buyurduğu gibi iyiliği tüm dünyaya yaymalıyız." dedi.

AA

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