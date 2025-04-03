Ürdün, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını “tehlikeli bir tırmanış” şeklinde nitelendirerek kınadı.

Baskının, Mescid-i Aksa’nın mevcut hukukî ve tarihî pozisyonuna yönelik bir ihlal olduğu belirtilen açıklamada, “İsrail’in işgal altındaki Kudüs’te, Müslüman ve Hıristiyanlara ait mukaddesatlar üzerinde herhangi bir egemenliği yoktur” ifadeleri kullanıldı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması için uluslararası tutum alınması çağrısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.