Tek tabutta defnedilecekler...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta öldürülen ve kimliği tespit edilemeyen 22 kurbana ait kemik kalıntıları düzenlenecek cenaze töreninin ardından tek bir tabutta Vitez Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, yaptığı açıklamada, toprağa verilecek kurbanların 1993'te Bosna Hersek'in orta kesimlerinde öldürüldüğünü ifade ederek, "Oldukça küçük ve DNA analizi mümkün olmayan ceset kalıntılarından bahsediyoruz. Daha önce kimliği tespit edilen kurbanların kemik kalıntılarına eklenemeyen iskelet kalıntısı bunlar." dedi. Kemiklerin 1998'de Mostar yakınlarındaki toplu mezar kazılarında çıkarıldığını belirten Fazlic, 22 kurbana ait kemiklerin tek bir tabutta defnedileceğini söyledi. Fazlic, kimliği tespit edilemeyen kemik kalıntılarının sahipleriyle aynı mezarlıkta olmasını istediklerini belirterek, "Kemiklerin muhtemel sahiplerinin çoğu Vitez Şehitliği'ne defnedildi." diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.