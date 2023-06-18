Tekne faciaları için âcil çağrı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla Akdeniz’de yaşanan son trajedinin ardından “denizde daha fazla ölümün önlenmesi için acil ve kararlı adımlar atılması” çağrısında bulundu.

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BMMYK ve IOM’dan yapılan ortak yazılı açıklamada, 14 Haziran’da Yunanistan açıklarında alabora olan teknedeki kişilerin sayısının netlik kazanmadığı, farklı tanıklara göre sayının 400 ile 750 arasında olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Faciadan şimdiye kadar 104 kişinin kurtarıldığı ve 78 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, yüzlerce kişinin hala kaybolduğu ve ölmüş olmasından endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Denizde tehlikede olan insanları gecikmeden kurtarmak, uluslararası deniz hukukunun temel bir kuralıdır. Hem gemi kaptanları hem de ülkeler, uyrukları, statüleri veya bulundukları koşullar ne olursa olsun denizde tehlikede olanlara yardım etme yükümlülüğüne sahip.” ifadesi kullanıldı.

BMMYK ve IOM’un, teknenin alabora olması ve çok sayıda can kaybına yol açan koşullar hakkında Yunanistan’da başlatılan soruşturmaları memnuniyetle karşıladığı da aktarılan açıklamada, Akdeniz’de yaşanan son yılların en trajik tekne faciasının ardından acil ve kararlı adımların atılması çağrısı yapıldı.

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