Texas'da bayram namazı üç defa kılındı

Bir ay boyunca oruç tutup, teravih namazlarında iftar yemeklerinde bir araya gelen Frisco Texas ve çevresindeki Müslümanlar, bayram namazında caminin küçük gelmesi üzerine bir kaç yıldır Hyatt Regency Otelinin büyük konferans salonunu bayram namazlarını eda etmek için kiralıyor.

Ancak oranın da yetersiz kalmasından dolayı, sabah 7:30- 8:45- ve 10:00 da olmak üzere üç ayrı bayram namazı kılınmak suretiyle bayram namazları kılınıyor.

Geleneksel kıyafetleriyle bayram namazına katılan Müslümanların çocukları da geleneksel kıyafetleriyle bayrama ayrı bir renk kattılar.

Çocuklar için hediye pakatleri hazırlanıp namazdan çıkan çocuklara dağıtıldı.

Burası bir Müslüman ülkesi olamadığında bayram günü hafta içi olunca, Müslümanların çoğu bayram dolayısıyla işyerlerinden izin alarak bayram namazına katıldı. Camilerden aldıkları dini bayram olduğunu belirten belgeleride okullara götürüp çocuklarını da o gün için okula göndermeyebiliyorlar.

(Plano Texas'taki camilerden biri.)

Çevredeki diğer büyüklü küçüklü camilerde de durum yine aynıydı, birden fazla bayram namazı kılmak şekliyle bayram namazları eda edildi.

Bir zamanların bilinen dizilerinden Dallas dizisinin çekildiği çiftliği de kiralayan yakındaki şehirlerden Frisco'yla komşu şehir Plano Texas'daki Müslümanlar da herkesin ailece gidip güzel vakit geçirebileceği aktiviteler planlanmıştı, ama maalesef havanın bulutlu ve yağmurlu oluşundan dolayı şimdilik ertelendi.

Frisco okul komisyonuna seçilmek isteyen Kelly Karthikte birkaç haftadır caminin önüne gelip broşürlerini dağıtıyordu. Aynı şekilde bayram namazının kıldındığı otelin önün de yine başını örterek gelmesi gözden kaçmadı.

HABER: Gevriye Shamsidden - Texas, Amerika