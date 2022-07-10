Texsas'da stadyumda bayram namazı

Amerika'daki Texsas eyaletinin Firisto Texsas ilçesinde Kurban Bayramı namazı stadyumda kılındı.

Gevriye Shamsidden - Yeni Asya/Amerika "Baseball stadyoum" sabahın erken saatlerinde mübarek kurban bayramının namazını kılmak için gelen yüzlerce müslümanla doldu. Bu defa sahadan teşrik tekbirleri yükseliyor du. Türibinler belki boştu ama saha doluydu. Sahdaki büyük ekranda "Eid Mubarak" yazısı uzaktan bile rahatlıkla görülebilir okunabiiliyordu. Frisco Texas'daki mescidin yetkilileri herkesin bir arada rahatlıkla bayram namazını bir defada eda edileceği yer olarak baseball stanyumunu kiraladı. Erkekler önde, kadın ve çocukların arkada olarak bayram namazı eda edildi. Namazdan sonra herkes birbirleriyle bayramlaştıktan sonra sahadan ayrıldı. Milli kıyafetleriyle bayram namazına gelen minikler bu manevi atmosfere ayrı bir renk kattı.

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