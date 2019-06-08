Theresa May parti liderliğini resmen bıraktı

İktidardaki Muhafazakâr Partide liderlik yarışını düzenleyen “1922 Komitesi”nden yapılan yazılı açıklamada, May’in istifa mektubunu komiteye ilettiği kaydedildi.

Liderlik yarışı için adaylık başvurularını da kabul etmeye başlayan komiteden, adayların başvurularını 10 Haziran Pazartesi günü yerel saatle 17.00’a kadar yapmaları gerektiği belirtildi. Şimdiye kadar liderlik için adaylıklarını kamuoyu önünde açıklayan isimlerin sayısı 11 oldu. Halihazırda May’in kabinesinde görev yapan 5 bakan ile kabinede daha önce görev yapmış 5 bakan da adaylar arasında yer alıyor. Liderlik için yarışan kabinedeki isimler İçişleri Bakanı Sajid Javid, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Çevre ve Tarım Bakanı Michael Gove, Sağlık Bakanı Matt Hancock ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart. AA

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