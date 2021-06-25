Thomas: Maalesef fişi çektik

ABD’nin eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli orgeneral Raymond Thomas, Taliban’ın Afganistan’da ele geçirdiği ilçelerde örgüte silâhlarını teslim eden Afganların görüntülerini paylaşarak, “Maalesef fişi çektik ve sonuç bu.” ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Thomas, Amerikan medyasının, işgal sırasında ABD ordusu ile çalışan Afgan tercümanların durumunu gündeme sıklıkla getirip Afganistan’ın genel durumuna kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Thomas, paylaşımında “Tercümanların tahliyesi için yaygara koparmayı ileriyi görememek ve haksızlık olarak buluyorum. Peki ya ülkeleri için aktif olarak savaşan/ölen 350 bin Afgan güvenlik gücü mensubu ne olacak, orada daha da fazla acı çekecek milyonlarca Afgan kadını ne olacak? Maalesef fişi çektik ve sonuç bu.” görüşünü dile getirdi. ABD, 29 Şubat 2020’de Katar’ın başşehri Doha’da Taliban ile masaya oturmuş ve yapılan anlaşma kapsamında 1 Mayıs’ta bütün Amerikan askerlerinin ülkeden çekileceği konusunda mutabık kalmıştı. AA

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