"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Titanik'e giden denizaltıyı arama çalışmalarında sesler tespit edildi

21 Haziran 2023, Çarşamba 13:04
ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusuna bağlı ekiplerin, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyduğunu bildirdi.

Titanik'e sefer yaparken kaybolan denizaltı için harekete geçtiler

 

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği belirtildi.

 

Seslerin denizaltıya ait olup olmadığı henüz kesinleşmezken, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ve bölgedeki aramalarda henüz olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

Öte yandan ABD Sahil Güvenliği, 5 kişinin bulunduğu denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldığı bilgisini paylaştı.

Kayıp denizaltıda 5 kişi var

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Titanik Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi ölmüş, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdeniz’deki ölümler artık bitsin

    Parlamenter sisteme dönülsün

    Meksika'da aşırı sıcaklık sebebiyle ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

    Faciadan kurtulanlar Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor

    Titanik'e giden denizaltıyı arama çalışmalarında sesler tespit edildi

    15 yaşındaki kız çocuğu da İsrail’in Cenin saldırısında şehit oldu

    Geçen yıl 65 yaş kısıtlamasına takılan Hacı adaylarının Kutsal Topraklar hasreti sona erdi

    "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı

    Titanik'e sefer yaparken kaybolan denizaltı için harekete geçtiler

    Marmara depremi beka sorunu

    Giyim firmalarına ‘Uygur’ davası

    Guterres'ten İsrail'e dur ikazı

    Türkmen mülteciler destek bekliyor

    Araba almak da hayal oldu

    Demokrasi için en büyük tehlike kutuplaşma

    Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli oldu

    Uzmanlardan tek ses: 'TikTok’a sınırlama gelsin', 'Artık yeter!'

    AKP eski CHP’ye benzedi

    İlaç sıkıntısı büyüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1991’den bugüne değişen ne?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Erol Sarı

    Demokrat Nur Talebesi Mehmet Özyurt
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbni Sînâ’dan sağlıklı beslenme
    Süleyman KÖSMENE

    Kalu beladan önce karanlıkta mıydık?
    Risale-i Nur'dan

    Risalelere ekmek gibi, su gibi ihtiyaç var
    Genel

    AKP eski CHP’ye benzedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    1445’e girmeye hazırlanırken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.