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Tobias Menzies: Gazze'deki durum yürek parçalayıcı, Gazze halkıyla dayanışma içindeyiz

18 Aralık 2023, Pazartesi 13:17
İngiliz Kraliyet Ailesini anlatan "The Crown" dizisinde, Kraliçe Elizabeth'in eşi Kral Philip'i canlandıran Emmy ödüllü İngiliz aktör Tobias Menzies, Gazze'deki durumun "yürek parçalayıcı" olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü "Game of Thrones" ve "The Crown" dizilerindeki oyunculuğuyla akıllara kazınan Emmy ödüllü İngiliz aktör Menzies, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'deki durumu değerlendirdi, Gazze halkına mesaj verdi.

 

İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü sağlık çalışanlarının Filistin için düzenlediği "sessiz yürüyüş"e katılan Menzies, Gazze'de hayatını kaybeden sağlık görevlileriyle dayanışma sergilemek amacıyla bu eylemde yer aldığını belirtti.

Menzies, sessiz yürüyüşe çok büyük katılım olduğuna işaret ederek "Bu, benim için çok değerli bir şey. Son yıllarda 'Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians)' adlı hayır kurumu için bazı çalışmalar yaptım ve geçen şubatta Batı Şeria'ya gittim. İşgal altındaki topraklarda bulunan tıp uzmanlarının yaptığı çalışmaları destekledim." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son haftalarda bölgede tıbbi altyapının zarar gördüğünü ve sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü söyleyen Menzies, bu nedenle söz konusu yürüyüşe katılarak tepki göstermenin önemli olduğunu vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının öldürülmesi, Gazze toplumunun geleceğini tehlikeye atıyor"

Menzies, Gazze'de öldürülenlerin görüntülerini izlediğinde ne hissettiği sorusuna, "Bunlar beni çok üzüyor. Bu yüzden bugün buraya gelmek istedim." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında çok sayıda sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkati çeken Menzies, "Bu durum, Gazze toplumunun geleceğini büyük ölçüde tehlikeye atıyor ve aynı zamanda yaralanan sivillere önemli tıbbi destek sağlamakta zorlanıldığı anlamına geliyor. Yaşananlar çok rahatsız edici." diye konuştu.

"Bence politik olarak çok hararetli bir dönemden geçiyoruz"

İngiliz oyuncu Menzies, "Filistin'e desteğini açıklayan ünlü isimlere sansür uygulandığı gündeme geldi. Bugün buradaki yürüyüşe katılarak, size sansür uygulanmasından korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Tüm bunların kişisel bir karar olduğunu düşünüyorum. Bence politik olarak çok hararetli bir dönemden geçiyoruz. (Sansür ortamında Filistin'in) Yanında olmak zor bir şey ama çatışmaların nasıl yürütüldüğüne dair temel uluslararası hukukla ilgili konuların vurgulanması ve sürdürülmesinin gerçekten önemli olduğunu çok net şekilde hissediyorum."

Nihayetinde bölgede bir çözümün gerekeceğini ve uzun vadeli çözümü desteklediğini kaydeden Menzies, "(Gazze'de) Uluslararası yasaları çiğnemek ya da bunları eğip bükmenin kimseye faydası olmayacağını düşünüyorum." dedi.

"Gazze halkıyla dayanışma içindeyiz ve acılarını görüyoruz"

Ünlü aktör Menzies, bölgede çok uzun süren siyasi anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması için öncelikle Gazze'ye yönelik saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek böylelikle gıda, su ve tıbbi destek başta olmak üzere sivillere yardımın ulaştırılabileceğini kaydetti.

Menzies, "Tüm bunların kısa vadede gerçekleşmesi gerekiyor ve nihayetinde barışçıl çözüm, siyasi çözüm bulmaya yönelik ilk adımdır. Savaşarak çözüm bulunamaz. Bu karar, siyasi olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Gazze halkına mesajıyla ilgili Menzies, "Bu, çok kahredici bir durum. Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Onlarla gerçekten dayanışma içindeyiz ve acılarını görüyoruz. Çok sayıda çocuk, aile, sivil bu çatışmadan etkileniyor ve bunu görmek yürek parçalayıcı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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