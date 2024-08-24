Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun işlek noktalarından Şincuku'da Filistin'e destek amacıyla toplanan onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başketteki iş dünyasının merkezlerinden Şincuku'da düzenlenen gösteride Filistinliler için özgürlük çağrısı yapıldı. Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırımı durdurun", "Ateşkes hemen" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıyan onlarca gösterici, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. Göstericiler, devam eden çatışmalara verilen küresel tepkiyi sorgulayarak, "Lütfen, Gazze'deki çocuklara yardım edin" sloganları attı. AA

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