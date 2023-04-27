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27 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Toprak tavizleriyle barış olmaz'

27 Nisan 2023, Perşembe 12:30
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toprak tavizleriyle barışın tesis edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktararak, "Ukrayna-Çin ortaklığının güçlendirilmesinin yollarını ele aldık. Çin, tam ölçekli Rus saldırısından önce Ukrayna'nın bir numaralı ticaret ortağıydı. Bugünkü görüşmemizin bu gelişim hattına her düzeyde dönüşe, bu hattın korunmasına ve gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Şi ile ayrıca "Ukrayna için adil ve istikrarlı barışın tesis edilmesi amacıyla olası etkileşim yollarını" ele aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kimse Ukrayna halkı kadar barışı istemiyor. Kendi topraklarımızdayız ve vazgeçilmez meşru müdafaa hakkını kullanarak geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Barışın uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Şartı'na saygıya dayalı adil ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Toprak tavizleriyle barış olamaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü 1991'deki sınırlar içinde yeniden sağlanmalıdır."

AA

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