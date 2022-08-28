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28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Trablus'ta tansiyon düşmüyor: Çatışmalarda ölü sayısı 23'e yükseldi

28 Ağustos 2022, Pazar 11:29
Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus’ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan ve şiddetlenerek devam eden çatışmalarda ölü sayısı 23'e, yaralı sayısı 140'a yükseldi.

Bakanlıktan yapılan ayrı bir açıklamada ise "Trablus'ta Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve sağlık merkezlerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren hedef alındığı ve bombalandığı" belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda Trablus'taki tüm hastanelerin hedef alınmasından endişe edildiği belirtilerek kentteki tüm sağlık kurumları, acil durum merkezleri ve ambulansların silahlı çatışma tehlikesinden korunması çağrısı yapıldı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Trablus'ta sivillerin ölümüne neden olan şiddetli çatışmalardan derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti de yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalara tepki göstermişti.

Devlet Yüksek Konseyi çatışmaları kınadı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, başkentte yaşanan çatışmaları kınadığını açıkladı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin ölümüne ve maddi zarara neden olan çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Başkentte yaşanan olaylarda, sorumluluğun ilk kurşun sıkan tarafa ait olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Devlet kurumlarının tek bir çatı altında birleştirilmesi ve seçimlerin yapılması için çalışmaların bir an önce tamamlanması konusundaki tutumumuz sabittir." ifadelerine yer verildi.

Bu sabahki ilk çatışmalar, Torbuk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığı ile bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başladı.

Öğlen saatlerinde Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinden Başağa'ya yakın askeri bir konvoy başkentin doğusuna geldi.

Güneyde ise Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli'ye bağlı askeri birlikler kente doğru ilerledi. Çatışmalar Trablus'un güneyinde de devam ediyor.

Libya'daki çatışmalar

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Çatışmalar nedeniyle Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme sınavlarını iptal ettiğini açıklamış, Libya Hava Yolu Şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurmuştu.

Sabahki ilk çatışmalar, Torbuk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlamıştı.

Öğlen saatlerinde Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinden Başağa'ya yakın askeri bir konvoy başkentin doğusuna gelmişti.

Güneyde ise Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli'ye bağlı askeri birlikler kente doğru ilerlemişti. Çatışmalar Trablus'un güneyinde de devam ediyor.

Ne olmuştu?

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Başağa'dan Dibeybe'ye "Yetkinizi teslim edin" çağrısı"

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

AA

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