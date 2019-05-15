Trajedi 2019'da da devam ediyor

Bu yılın ilk 4,5 ayında, ülkelerini terk ederek Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 34'ü donarak öldü, Yunan adalarına geçmek isteyenlerin de 16'sı denizde boğuldu.

Her yıl binlerce insan savaş, açlık ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk edip daha iyi yaşam koşulları için Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Kaçak geçiş için yürüyerek Türkiye'ye gelmeye çalışan ya da buradan Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenlerin bazıları, "umut yolculuğu"nda ölüyor. Tehlikeli yolculuğa çıkan göçmenlerin bazıları ise güvenlik güçlerince kurtarılıyor. Yılbaşından bu yana 34 göçmen, "umuda yolculuk"ta donarak öldü, 16 göçmen de Yunan adalarına geçmek isterken denizde boğularak öldü. Denizde ölenler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Ocak'ta botları su alan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir çocuğun cesedine ulaşıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 Mart'ta yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3 kadın ve bir bebek vefat etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin alabora olması sonucu bir kişi öldü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişi öldü. Donarak öldüler Yine aynı dönemde İran sınırından Van'a gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 32'si donarak öldü. Edirne'de de İpsala'ya bağlı Paşaköy'de Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde ve yazlık sedde kenarında göçmenlere ait donmuş iki erkek cesedi bulundu. Diğer vefatlar Bu ölümlerin dışında bazı illerde de düzensiz göçmenlerin öldüğü bazı olaylar kayıtlara geçti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Afrin Çayı yakınlarında göçmen olduğu değerlendirilen 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde Seferli Deresi'ni geçmeye çalıştığı sırada yasa dışı yolla yurda girdiği belirlenen yabancı uyruklu kadın akıntıya kapıldı ve öldü. Edirne'de Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette göçmenlere ait olabileceği değerlendirilen ceset bulundu. Edirne'de 3'ü nehir kenarında olmak üzere 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Edirne'nin Enez ilçesinde 20 Şubat'taki trafik kazasında göçmenleri taşıyan aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü. AA

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