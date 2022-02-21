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22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Trudeau hükümeti mahkemeye verildi

21 Şubat 2022, Pazartesi 23:30
Kanada Sivil Özgürlükler Derneği (CCLA), federal hükümeti, kamuoyunda "savaş yasası" olarak bilinen ve ülke genelinde uygulamaya konan "Acil Durumlar Yasası" nedeniyle mahkemeye verdi.

Merkezi Toronto'da bulunan derneğin Başkanı Noa Mendelsohn Aviv, yaptığı açıklamada, "Hükümet daha önce hiç kullanılmamış kapsamlı sonuçları olacak acil durum ilan etti." dedi.

Aviv, Başbakan Justin Trudeau'nun hareketini "olağanüstü" ve "anayasaya aykırı" olarak nitelendirerek, Acil Durumlar Yasası'nın demokratik süreçleri korumak için ilan edilebileceğini ancak yaşanan süreçte buna ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Aviv, şöyle devam etti:

"Acil Durum Yasası açık. Bu yasanın uygulanması için Kanadalıların yaşamı, sağlığı ve güvenliği için çok ciddi bir tehlike olmalı veya ülkenin toprak bütünlüğü, güvenliği veya egemenliği için ciddi bir tehdit olmalıdır. Bu endişeleri gidermek için CCLA, federal hükümetin acil durum önlemleri çağrısına karşı hukuki süreç başlattı."

Trudeau hükümetine "uygulamayı iptal edin çağrısı"

Açtıkları davanın ardından deklarasyon yayımlayan dernek, federal hükümeti olağanüstü hal ilanını iptal etmeye çağırdı.

Deklarasyonda, federal çapta olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen Acil Durumlar Yasası'na dair, hükümetin ileri sürdüğü gerekliliklerin de ortadan kalktığı hatırlatılarak, "Bugün yasa için oylamada bulunacak parlamenterleri ilgilendiren soru; hükümetin bir hafta önce olağanüstü hal ilanı yayınlamakta haklı olup olmadığı değil, bugün haklı olmaya devam edip etmeyeceğidir. Bize göre net cevap hayırdır." ifadeleri kullanıldı.

Deklarasyonda şunlar kaydedildi:

"Şu anda, hükümet için uygun hareket tarzı, bu olağanüstü hal ilanını iptal etmektir. Açık olalım, her Kanadalı şu anda acil durum emirlerine tabidir. Emirler, ülke çapında barışçıl toplanmayı sınırlandırıyor ve finans kurumlarının banka hesaplarını yargı denetimi olmaksızın dondurmasını gerektiriyor. Federal hükümet, bu yasaların nasıl ve ne zaman kullanılacağını kontrol etmez. Bu yasal yetkiler ülke genelinde polis memurlarının ellerine bırakılmıştır."

Acil Durumlar Yasası'nın uygulama önergesi parlamentoda oylanacak

Bu arada Acil Durumlar Yasası'nın uygulama önergesinin Kanada Federal Parlamentosu'ndaki görüşmeleri bugün tamamlanacak. Geç saatlere kadar devam etmesi beklenen oturumda milletvekilleri, Trudeau hükümetinin önergesini oylayacak.

Kanada Parlamentosu'nda geçen cuma günü için 15 saat olarak planlanan oylama oturumu, polis güçlerinin şehri protestoculardan temizlemek için başlattıkları operasyonlar sebebiyle bugüne ertelenmişti.

Önergeye, Muhafazakar Parti ve Quebec Bloku karşı çıkarken, azınlıktaki Trudeau hükümetine Yeni Demokrat Parti (NDP) destek veriyor. NDP'nin desteği, önergenin kabul edilmesi için yeterli oluyor.

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve 4. haftasına giren, başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarına karşı Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

Başbakan Trudeau tarafından 14 Şubat pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir kişinin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.

AA

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