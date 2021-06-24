Trudeau, terörün her türlüsünü kınadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin ve dünyanın terör eylemlerinden zarar görmeye devam ettiğini belirterek, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı çoğulculuk değerlerinin desteklenmesini istedi.

Trudeau, Kanada’da Terör Kurbanlarını Anma Ulusal Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin terörle ilk kez 1985 yılında 329 kişinin vefat ettiği Air India uçağının bombalanması ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bu saldırının ilk, ama son olmadığını hatırlatan Trudeau, terörün her türlüsünü kınadığını belirtti.

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