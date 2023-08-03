Trump’a 4 suçlama daha

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, Washington DC Bölge Mahkemesi’ne sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen “6 Ocak Kongre baskını” soruşturmaları kapsamında dört yeni suçlamada bulunuldu.

Trump’ın, “2020 başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlı olduğu” ifadesine yer verilen iddianamede, eski başkanın seçim sonuçlarıyla ilgili yalanlar yaydığı kaydedildi. Bu iddiaların yanlış olduğu ve Trump’ın da bunu bildiği vurgulanan iddianamede, eski başkana “ABD’yi yanıltmak için komplo kurma”, “resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma”, “resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs” ve “seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma” suçlamaları yöneltildi. Trump’ın 3 Ağustos’ta hâkim karşısına çıkması bekleniyor. AA

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