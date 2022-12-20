Trump'a 4 suçlama

ABD eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına girdiği 6 Ocak saldırısını soruşturan komisyon, Adalet Bakanlığı’na Trump aleyinde dört suçlamayla kovuşturma tavsiyesinde bulundu.

ABD’de 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kabul etmeyen eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına girdiği 6 Ocak saldırısını soruşturan komisyon, Adalet Bakanlığı’na Trump aleyhinde dört suçlamayla kovuşturma tavsiyesinde bulundu. Komisyonun düzenlediği halka açık son oturumda Adalet Bakanlığı’na Trump aleyhinde getirilmesi tavsiyesinde bulunduğu dört suçlama şu şekilde sıralandı: Kongre’nin resmi oturumunun engellenmesi. ABD’nin dolandırılmasına yönelik komplo. Yanlış bilgi ve beyana yönelik komplo. Başkaldırıyı teşvik ve yardım. 6 Ocak Kongre saldırısına ilişkin 18 aydır soruşturma yürüten ve bugüne kadar binden fazla tanığı dinleyen komisyon, daha önce Trump’ı temsil eden avukat John Eastman’ın da yargılanmasını gerektirecek yeterli delil olduğu görüşünde.

VOA Türkçe’nin haberine göre, halka açık son oturumda konuşan komisyonun Demokrat Partili Başkanı Bennie Thompson, “demokrasinin geleceğinin Amerikan halkının elinde olduğunu” söyledi. Thompson, “Kamuoyunun güvenini kimin hak ettiğine, Anayasa’ya ve demokrasiye sadakati kimin her şeyin önünde göreceğine ve sonuç ne olursa olsun hukukun üstünlüğünden yana olacağına karar vermek, bu ülke halkına kalmış bir karar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi