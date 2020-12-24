Trump’a “Blackwater” tepkisi

ABD Başkanı Trump’ın Blackwater’ın dört çalışanı için özel af kararı Irak’ta infiale, BM’de ise tepkiye yol açtı.

BM İnsan Hakları Komiserliği sözcüsü kararı “bu başkalarını cesaretlendirebilir” sözleriyle eleştirdi. Irak’ta sivillerin öldürülmesinden hüküm giymiş, özel güvenlik şirketi Blackwater’ın eski dört çalışanının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesi tepkilere sebep oldu. Trump’ın görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala affettiği özel güvenlikçiler Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard ve Paul Slough, 16 Eylül 2007 tarihinde, Bağdat’taki Nisur Meydanı’nda, sivil halkın üzerine ateş açmış, bu esnada 14 kişi vefat etmişti. Dört özel güvenlikçi ABD’de yargılandıkları dâvânın sonunda, 2014 yılında uzun süreli hapis cezasına çarptırılmışlardı.

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