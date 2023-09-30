"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Trump'a "diktatör özentisi" göndermesi

30 Eylül 2023, Cumartesi 15:26
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan askerlerinin "diktatör özentisine" bağlılık yemini etmediğini söylemesi, son dönemde gerginlik yaşadığı "eski ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme" şeklinde yorumlandı.

Görev süresinin 1 Ekim'de sona ermesi ve yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ın göreve başlayacak olması dolayısıyla Milley, Arlington'daki bir askeri üste düzenlenen resmi törende konuştu.

Milley'in konuşmasında Amerikan askerlerinin "diktatör özentisine" bağlılık yemini etmediğini söylemesi Amerikan basınında "eski ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme" şeklinde yorumlandı.

"Biz bir krala, kraliçeye ya da tirana, diktatöre bağlılık yemini etmiyoruz. Bir diktatör özentisine bağlılık yemini etmiyoruz." diyen Milley, bunlara değil, anayasaya bağlılık üzerine yemin ettikleri vurgusunda bulundu.

Trump, 27 Eylül'de, sosyal medya platformundan Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti. Milley de Trump'ın yaptığı paylaşımların ardından kendisinin ve ailesinin güvenliğini sağlamak için "gerekli tedbirleri alacağını" söylemişti.

Biden'dan Milley'e övgü

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı konuşmada, Milley'in Panama'dan Haiti'ye, Afganistan'dan Irak'a birçok savaş bölgesinde görev yaptığını belirterek, askeri kariyerini ve vatanseverliğini övdü.

Dünyanın güvenlik açısından en karmaşık anlarından birinde Milley'in ABD ordusuna rehberlik ettiğini kaydeden Biden, "NATO'dan Hint-Pasifik'e, AUKUS gibi yeni stratejik ortaklıklar kurmaya, gücümüzü siber ve uzay alanlarında en ileri seviyede tutmaya kadar ABD'nin mevcut ittifaklarını güçlendirmede kritik rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Senatör Tuberville'i eleştirdi

Biden diğer yandan isim vermeden Senato'da Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville'e yüklendi.

Terfi ve atamaların gecikmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Biden, "Uzun zamandır buradayım. Hiç böyle bir şey görmedim. Bu çok çirkin bir tutum ve buna bir son verilmesi gerekiyor. Terfileri, kariyerleri, aileleri, gelecekleri bir senatörün siyasi gündemi ve diğer 47 senatörün sessizliği tarafından rehin alındı." diye konuştu.

Biden, Kongre'de yeni bütçe üzerinde hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümetin "kapanma" riskine de değinerek, kapanmanın askerler ve aileleri için doğurabileceği olumsuz etkilere işaret etti.

ABD Başkanı Biden, yeni Genelkurmay Başkanı Brown'ın da deneyimli ve vatansever bir asker olduğunu söyledi.

Brown ikinci siyahi Genelkurmay Başkanı olacak

Tuberville'in, genel uygulama gereği Senato'da oylama yapılmasına ihtiyaç duyulmadan mutabakat halinde Pentagon'a yapılacak atamaları, Bakanlığın kürtaj politikaları nedeniyle marttan bu yana engellemeyi sürdürmesi nedeniyle geçen hafta Brown'ın ataması 11'e karşı 83 oyla kabul edilmişti.

Brown, ülke tarihinde Colin Powell'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyahi Amerikalı olacak.

AA

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 1 Filistinliyi daha katletti

    Trump'a "diktatör özentisi" göndermesi

    Libya'da 64 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    İstanbul'a saatte 100 kilogram ve üzeri yağış uyarısı!

    Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı gözlemlendi

    BM heyeti Karabağ'a gidecek

    Yeni anayasa konusunda uyanık olmalıyız

    Dış ticaret açığı 110 milyar dolara dayandı

    AİHM kararı 100 bin dosya için emsal olabilir

    Sanayiciye bir darbe de elektrikten

    Yargıtay AİHM ve AYM içtihadlarını dinlemedi

    Siyaset ahlâkî üstünlükle yapılır

    Diyanet İşleri Başkanına ağır suçlama

    Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu

    Türk-İş: Açlık sınırı 13 bin 334 lira

    Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

    Organize suç endeksinde Avrupa birincisiyiz

    Çiftçiler: Üretiyoruz, kazanamıyoruz

    İsrafı azaltacak tedbirler alınmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM kararına ya uyulacak, ya uyulacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Körler ve sağırlar, nasıl da ağırlar…
    Mehmet ÇETİN

    Gayretullaha dokunmaktan kork!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bana da “yuf!” olsun!
    Ayşen Karacan

    Nur’a adanan bir ömür
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata O'nun (asm) neşrettiği nur ile bak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    “Isparta” deyince, akla “Bediüzzaman” gelir
    Genel

    Yeni anayasa konusunda uyanık olmalıyız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.