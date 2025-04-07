Trump’a karşı öfke büyüyor

ABD’de son zamanların en büyük protestosu gerçekleşti. Trump’a karşı düzenlenen eylemlerde, “Demokrasiden elinizi çekin”, “Trump görevden alınmalı” sloganları atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tarihinin en geniş protestolarından birine sahne oldu. Başta başkent Washington ve New York olmak üzere yüzlerce şehirde düzenlenen “Ellerinizi Çekin” isimli eylemlerde on binlerce kişi, eski Başkan Donald Trump ve yönetimini sert bir dille protesto etti. Washington Monument çevresinde toplanan binlerce kişi, Amerikan bayraklarının yanı sıra renkli pankart ve dövizlerle Trump yönetiminin kararlarına karşı ses yükseltti. Kalabalık, “Demokrasiden elinizi çekin”, “Trump görevden alınmalı”, “Elon Musk sen bir hainsin” ve “Nefreti sınır dışı edin” sloganlarıyla hem Trump’a hem de Hükümet Verimlilik Departmanı’nın başına getirilen Elon Musk’a tepkilerini haykırdı.

Filistin’e destek çığ gibi

Öte yandan, Washington’daki National Mall’da bir araya gelen binlerce gösterici, Filistin bayraklarıyla İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı durdu. “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Trump, Gazze’deki zulmü saklayamazsın” gibi sloganlarla hem İsrail’in eylemleri hem de Trump’ın İsrail’e verdiği destek protesto edildi. New York’ta ise yağmura aldırmadan sokaklara dökülen binlerce kişi, özellikle Bryant Park çevresinde bir araya geldi. Göstericiler, Trump yönetiminin yanı sıra Elon Musk’ın DOGE departmanında uygulamaya koyduğu politikaları da sert şekilde eleştirdi. Katılımcı sayısının yalnızca New York’ta 10 bine yaklaştığı belirtilirken, ABD genelinde 1200’den fazla noktada eş zamanlı protestolar düzenlendi.

Haber Merkezi