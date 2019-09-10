"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Trump’a mahkemeden bir darbe daha

10 Eylül 2019, Salı 17:00
ABD’de federal yargıç, Trump yönetiminin sığınmacılara yönelik kısıtlayıcı uygulamasına karşı çıkartılan mahkeme emrinin ülke genelinde uygulanabileceğine hükmetti.

Trump yönetimin 15 Temmuz tarihli kararı ABD’ye sığınmak için yola çıkan yasadışı göçmenlerin taleplerinin ancak daha önce geçtikleri ülkelerden sığınma hakkı isteyip reddedilmeleri halinde işleme konulmasını öngörüyordu. San Francisco bölge hakimi Jon Tigar daha önce yönetimin kararını engelleyen bir mahkeme emri çıkartmıştı. Ancak 9’uncu Temyiz Mahkemesi emri yalnızca Kaliforniya ve Arizona gibi kendisine bağlı sınır eyaletleriyle kısıtlamıştı. Tigar Pazartesi günü mahkeme emrinin bütün sınırda uygulanabileceği kararına vardı. Göçmenlere karşı uygulamaya çalıştığı sert politikalar Başkan Trump’ın 2016 seçim kampanyasının temelini oluşturuyordu.

Etiketler: trump
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var

    Milliler Moldova engelini 4 golle geçti

    Okulların çevresi tehlike dolu

    Domatesler tarlada kaldı

    Ezberci eğitim sınıfta kaldı

    Kanada’daki yasak onları mağdur etti

    50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı: Keşmir'deki hak ihlallerini durdur

    'Münbiç'tekine benzer bir yola müsaade etmeyiz'

    Diyarbakır anneleri ve babaları evlatlarını istiyor

    'Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor'

    Trump, Bolton'u da görevden aldı: 'Beyaz Saray'da ona gerek yok'

    'Hindistan, Cammu Keşmir'i gezegendeki en büyük hapishaneye dönüştürdü'

    Bahamalar'da ölü sayısı 50'yi aştı

    Kerbela'daki aşure etkinliğinde izdiham: 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    Türkiye'de eğitime harcanan para OECD ortalamasının yarısı kadar

    Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

    Osmangazi Köprüsü’nden garanti edilen sayının yarısı kadar araç geçti

    Türk ve ABD askerleri Suriye sınırında incelemelerde bulundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var
    Genel

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde
    Cevher İLHAN

    Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Pembe incisiz kaftancılar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbretlik EYLÜL tabloları...
    Genel

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmen olmadan eğitim olur mu?
    Mustafa ORAL

    Şekip Rusçuklu
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.