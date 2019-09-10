Trump’a mahkemeden bir darbe daha

ABD’de federal yargıç, Trump yönetiminin sığınmacılara yönelik kısıtlayıcı uygulamasına karşı çıkartılan mahkeme emrinin ülke genelinde uygulanabileceğine hükmetti.

Trump yönetimin 15 Temmuz tarihli kararı ABD’ye sığınmak için yola çıkan yasadışı göçmenlerin taleplerinin ancak daha önce geçtikleri ülkelerden sığınma hakkı isteyip reddedilmeleri halinde işleme konulmasını öngörüyordu. San Francisco bölge hakimi Jon Tigar daha önce yönetimin kararını engelleyen bir mahkeme emri çıkartmıştı. Ancak 9’uncu Temyiz Mahkemesi emri yalnızca Kaliforniya ve Arizona gibi kendisine bağlı sınır eyaletleriyle kısıtlamıştı. Tigar Pazartesi günü mahkeme emrinin bütün sınırda uygulanabileceği kararına vardı. Göçmenlere karşı uygulamaya çalıştığı sert politikalar Başkan Trump’ın 2016 seçim kampanyasının temelini oluşturuyordu.

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