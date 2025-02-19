Trump Almanya seçimlerine de el attı

Trump yönetiminin, seçimlere bir hafta kala aşırı sağcı AfD’ye güçlü destek açıklamasının Almanya’da yol açtığı şokun yankıları sürüyor. Merkezdeki partiler buna “liberal demokrasiye saldırı” diyerek tepki gösterirken, arkasına Trump’ın desteğini alan AfD iktidar baskısını artırıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bazı uzmanlar Trump’ın artan baskısının gerisinde “Avrupa’yı zayıflatma” hedefinin yattığını düşünüyor. Bu uzmanlara göre Trump yönetimi Avrupa ülkelerinde merkez partilerin yerine sağcı popülist ve aşırı sağcı partileri güçlendirerek güçlü iktidarları önlemeyi, özellikle AB’yi, ABD’nin taleplerine karşı çıkabilecek bir güç olmaktan çıkarmayı tasarlıyor. Haber Merkezi

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