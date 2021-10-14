Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın şu anki politikalarında “başarısız” olduğunu belirterek, “Beni hâlâ özlemediniz mi?” açıklamasında bulundu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan’da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felâket, benzin fiyatları ve enf- lasyon hızla artıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Biden’ın “başarısız” olduğu mesajını veren Trump, “Beni hâlâ özlemediniz mi?” ifadesiyle açıklamasına son verdi. AA

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