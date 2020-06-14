Trump: Dünyanın polisi değiliz

Ordunun yeni mensuplarının kabul töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, askerlere “uzak topraklarda, sonu gelmez savaşlarda” savaşmak zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Trump konuşmasında, son dönemde ordunun üst düzey yetkilileriyle yaşadığı uzlaşmazlığa değinmedi. Törendeki konuşmasında Trump, “Sonsuz savaşlar dönemini sonlandırıyoruz. Bunun yerine artık, net ve yenilenmiş bir biçimde, Amerika’nın elzem çıkarlarını korumaya odaklanacağız. Uzak topraklarda, birçok insanın ismini bile duymadığı yerlerdeki, antik çağdan kalma uzlaşmazlıkları çözme görevi ABD askerilerine ait değildir. Dünyanın polisi değiliz ancak düşmanlarımız şunu da bilmeli: Eğer halkımız tehdit edilirse, eyleme geçmek için asla tereddüt etmeyeceğiz. Ve bundan sonra savaşırken sadece kazanmak için savaşacağız” şeklinde konuştu. Törendeki 1100’ün üzerinde kişiye seslenen Trump, West Point Askeri Akademisi 2020 yılı mezunlarına ‘’birlik’’ mesajı verdi. Başkan Trump konuşmasında, ülke genelinde George Floyd protestolarını bastırmak için asker gönderme planı konusunda Pentagon’la yaşadığı anlaşmazlığa ise değinmedi.

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